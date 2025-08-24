"DONOSIMO MERE KAKVE NISU VIĐENE U ISTORIJI" Predsednik Vučić najavio: Kazne za prevare biće drakonske

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije i saopštava vesti koje su svi čekali.

- Hteli smo da podstaknemo dodatnu potrošnju, i da pomognemo ljudima srednje klase. Stopa siromaštva je najmanja od kada postoji srpska država, ali i dalje ima siromašnih ljudi. Taj broj se i dalje svake godine smanjuje. Ovo se odnosi najvećim delom na srednji stalež, ljude koji imaju medijalnu platu. Prosečna plata u Srbiji je 107.500 dinara, tako je bilo u maju. Medijalna plata je 83.525 dinara. Medijalna plata znači da nam 50 odsto građana prima manje od toga. Što znači da ima veliki broj građana koji ima velike plate, preko 150, 200 ili 300 hiljada, koji dižu prosečnu platu. Imate značajno raslojavanje, i zato hoćemo da pomognemo srednjem sloju i onima koji su siromašniji. Donosimo mere kakve do sada nisu viđene. Ovo su najniže kamatne stope u istoriji Srbije koje statistika pokazuje - istakao je Vučić.

Prema uredbi, kamatne stope se odnose na one koji su zaposleni i imaju primanja do 90.000 dinara.

- Promenili smo tu odluku. Za zaposlene do 100.000 dinara, njih je 64,3% u državi. I za penzionere povećavamo do 100.000. To je 92% odsto penzionera. Moji roditelji imaju veće penzije, na njih se ovo neće odnositi. Ostali smo dužni penzionerima. Daćemo sve od sebe da se odnosi na sve penzinere. Pregovaramo. Tu se radi o gotovinskim, potrošačkim i stambenim kreditima.