ŽELIMO MIRNU I STABILNU SRBIJU: Srpkinja iz Kosovske Mitrovice poslala snažnu poruku (VIDEO)
I SRBI u Kosovskoj Mitrovici okupili su se sinoć kako bi iskazali svoj stav protiv blokada.
Srbi su se sinoć okupili na kraju mitrovačkog šetališta, kod spomenika Knezu Lazaru.
"Kosovska Mitrovica želi jaku i stabilnu Srbiju", navedeno je na velikom transparentu koji su razvili.
- Izašla sam da podržim državu Srbiju, jer želimo mirnu i stabilnu Srbiju. Danas sam ovde jer naravno volim Srbiju - poručila je jedna Srpkinja sinoć iz Kosovske Mitrovice.
Pogledajte video:
Podsetimo, građani Srbije juče su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.
