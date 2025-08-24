Politika

ŽELIMO MIRNU I STABILNU SRBIJU: Srpkinja iz Kosovske Mitrovice poslala snažnu poruku (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 08:35

I SRBI u Kosovskoj Mitrovici okupili su se sinoć kako bi iskazali svoj stav protiv blokada.

Foto: Novosti

Srbi su se sinoć okupili na kraju mitrovačkog šetališta, kod spomenika Knezu Lazaru. 

"Kosovska Mitrovica želi jaku i stabilnu Srbiju", navedeno je na velikom transparentu koji su razvili. 

- Izašla sam da podržim državu Srbiju, jer želimo mirnu i stabilnu Srbiju. Danas sam ovde jer naravno volim Srbiju - poručila je jedna Srpkinja sinoć iz Kosovske Mitrovice. 

Pogledajte video:

Podsetimo, građani Srbije juče su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.

 

