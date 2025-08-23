"ŽELIMO JAKU I STABILNU SRBIJU" Srbi u Kosovskoj Mitrovici protiv blokada (FOTO)

I SRBI u Kosovskoj Mitrovici okupili su se večeras kako bi iskazali svoj stav protiv blokada.

Foto Novosti

Srbi su se okupili na kraju mitrovačkog šetališta, kod spomenika Knezu Lazaru.

"Kosovska Mitrovica želi jaku i stabilnu Srbiju", navedeno je na velikom transparentu koji su razvili.

Foto Novosti

Okupljeni građani nosili su srpske trobojke i balone u bojama srpske zastave.

Pogledajte atmosferu iz ovog grada:

Foto Novosti

Foto Novosti

Podsetimo, građani protiv blokada se i danas okupljaju širom Srbije kako bi pokazali da im je dosta blokada i jasno rekli da žele svoj normalan život nazad. Žele da se normalno kreću, uče rade... Žele prava koja su im već mesecima oduzeta.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!