"ŽELIMO JAKU I STABILNU SRBIJU" Srbi u Kosovskoj Mitrovici protiv blokada (FOTO)
I SRBI u Kosovskoj Mitrovici okupili su se večeras kako bi iskazali svoj stav protiv blokada.
Srbi su se okupili na kraju mitrovačkog šetališta, kod spomenika Knezu Lazaru.
"Kosovska Mitrovica želi jaku i stabilnu Srbiju", navedeno je na velikom transparentu koji su razvili.
Okupljeni građani nosili su srpske trobojke i balone u bojama srpske zastave.
Pogledajte atmosferu iz ovog grada:
Podsetimo, građani protiv blokada se i danas okupljaju širom Srbije kako bi pokazali da im je dosta blokada i jasno rekli da žele svoj normalan život nazad. Žele da se normalno kreću, uče rade... Žele prava koja su im već mesecima oduzeta.
