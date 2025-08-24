TAČNO U 11 SATI: Vučić danas predstavlja novi paket ekonomskih mera za poboljšanje standarda građana

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas novi paket ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda svih građana Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Kako je najavljeno iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, Vučić je predstaviti mere u 11.00 časova, u Palati Srbija.

Vučić je ranije izjavio da će biti predstavljene najbolje mere za običan narod, za sve naše građane, čija će primene krenuti već od 1. septembra. Predsednik je rekao da će biti snižene kamatne stope na gotovinske, potrošačke kredite i da će moći neuporedivo lakše da se dobiju. On je istakao da će građani moći da dobiju kredite po najnižim mogućim kamatnim stopama jer će kamete biti spuštene za 30 do 40 odsto.

- Mislim da će naša banka, Poštanska štedionica, da ima najnižu kamatnu stopu, ali će i sve druge morati da imaju mnogo nižu. I to kad zamislite, uzmete dinarski kredit, pa koliko je to sad skoro 11 odsto, pa zamislite da spustite za 30 ili 40 odsto kamate. To je neverovatan uspeh, neverovatne stvari - rekao je Vučić.

Naveo je da mere podrazumevaju dodatnu podršku u različitim segmentima, a pre svega za najsiromašnije građane i za penzionere.

- Videćete, tu nema više prevara (sa trgovcima). E, on mi je podigao cenu, pa je onda kao spustio i tako dalje. Mi sad imamo cene koje se uzimaju od dobavljača i ograničenje marže. Možeš ti da podižeš cenu i na 500, ali uzmi majstore pa plati 300 i 400 dobavljaču. A hoće da plati 30 i 40. On ne može da se igra sa tim više. Tako da ćemo mnogo toga dobrog da uradimo za narod, mnogo toga dobrog za ljude i baš se radujem tome - rekao je Vučić.

(Tanjug)