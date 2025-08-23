Politika

"SRBIJA MORA DA IDE NAPRED": Poruke građana Šida (VIDEO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 18:22

GRAĐANI Šida poslali su jasnu poruku da su odlučno protiv blokada u Srbiji.

СРБИЈА МОРА ДА ИДЕ НАПРЕД: Поруке грађана Шида (ВИДЕО)

Foto: Novsoti

- Srbija mora da ide napred bez blokade i nasilja - jasna je poruka građana Šida.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

