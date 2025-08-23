TRGOVIŠTE PROTIV BLOKADA: Ne damo Srbiju, hoćemo život nazad!
STANOVNICI Trgovišta pridružili su se akiciji "Građani protiv blokada".
Stanovnici Trgovišta danas su se okupili i poslali jasnu poruku da im je dosta blokada, i da žele da im se vrati pravo na normalan život i rad.
