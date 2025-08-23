Politika

TRGOVIŠTE PROTIV BLOKADA: Ne damo Srbiju, hoćemo život nazad!

Dimitrije Krsmanović

23. 08. 2025. u 18:02 >> 18:12

STANOVNICI Trgovišta pridružili su se akiciji "Građani protiv blokada".

ТРГОВИШТЕ ПРОТИВ БЛОКАДА: Не дамо Србију, хоћемо живот назад!

Foto Novosti

Stanovnici Trgovišta danas su se okupili i poslali jasnu poruku da im je dosta blokada, i da žele da im se vrati pravo na normalan život i rad. 

"Ne damo Srbiju" i "hoću da učim", samo su neke od mnogobrojnih poruka stanovnika Trgovišta.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

 

