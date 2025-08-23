"SVI JUNACI NIKOM PONIKOŠE I U CRNU ZEMLJU POGLEDAŠE" Vučević: Blokaderi tražili su dijalog, a sad panično beže

LIDER Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da je očekivano blokadersko odbijanje predloga za dijalog predsednika Aleksandra Vučića.

-"Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše” I bi baš tako - panična reakcija studenata blokadera koji su ekspresno odbili poziv predsednika Vučića na dijalog pred svim kamerama. Čemu takva frka? Pa zar nisu i sami tražili dijalog, žalili se kako ga nema, tužakali Srbiju nekim evropskim komesarima? A sad opšta bežanija od dijaloga. Pitanje je o čemu bi oni uopšte mogli da pričaju, a pred kamerama bi morali da pogledaju u oči i predsedniku, narodu, i da objasne zašto su nam devet meseci blokirali život, škole, fakultete, gradove pretvorili u poligone za divljanje huliganskih hordi? Zašto su normalan život pretvorili u mržnju, nasilje, paljenje, uništavanje … ? A predsednik Vučić im je čak džentlmenski predložio da ne odgovaraju na ta, za njih, teška pitanja, da se više ne kopaju rovori, već da se razgovara o planovima i vizijama za dalji razvoj zemlje, kako povećati plate i penzije, sačuvati nacionalne interese, kako pozicionirati Srbiju u geopolitičkim podelama. Tome se očigledno nisu nadali. Zato neće dijalog. Neće jer nemaju ni “p” od programa za Srbiju. Jedino imaju plan za udari, zapali, blokiraj. Bar smo neke stvari isterali na čistac! - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

