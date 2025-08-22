IMAJU SAMO JEDAN CILJ - ZAŠTITA NASILNIKA: Licemerje sudija - Napad na policiju nije ni nasilje, napad na blokadere pokušaj ubistva
KADA su blokaderi bili ispred vozila, a potom i na haubi, to je za iste sudije bio pokušaj ubistva.
Danas kada isti ti blokaderi nanose teške povrede policiji, to, prema njima, više nije čak ni nasilje.
Četvoro sudija za prethodni postupak doneli su skandaloznu odluku: napade na policiju ne vide kao nasilje na javnom skupu, već tek kao običan napad na službeno lice.
Ovime su predmeti spušteni na nivo osnovnih sudova, čime žele da eliminišu nadležnost Višeg javnog tužilaštva.
Takozvana "Odbrana struke" nema registar, nema statut, legitimitet. Deluju iz senke, a nastupaju kao da predstavljaju celo pravosuđe - njihov cilj je jedan - zaštita nasilnika na protestima.
