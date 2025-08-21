VUČIĆ SA MADUROM: Dobar i sadržajan razgovor sa velikim prijateljem Srbije
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Bolivarske Republike Venecuele Nikolasom Madurom.
- Dobar i sadržajan razgovor sa velikim prijateljem Srbije predsednikom Madurom o aktuelnim globalnim izazovima, potrebi očuvanja multilateralizma i jačanju bilateralnih odnosa naših zemalja.
- Srbija visoko ceni principijelnu i doslednu podršku Venecuele kada je reč o očuvanju našeg teritorijalnog integriteta i nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Razgovarali smo i o mogućnostima za unapređenje odnosa u svim oblastima koje imaju veliki potencijal za zajednički napredak i dinamičan razvoj naših dveju zemalja.
- Uveren sam da ćemo u godinama koje dolaze nastaviti da negujemo ovo dragoceno prijateljstvo, da gradimo mostove saradnje i solidarnosti i da zajedno doprinosimo boljoj i povezanijoj budućnosti naših naroda - napisao je Vučić.
