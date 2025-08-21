50 NARUČENIH ZGUBIDANA ISPRED N1: Niko ne veruje propagandom glasilu (VIDEO)

GRUPA od pedesetak naručenih zgubinada došla je ispred N1 da da podršku propagandnij mašini tajkuna Dragana Šolaka.

Foto printskrin N1

Koliko im ljudi veruju govori i činjenica da je i tih pedesetak ljudi moralo da bude zamoljeno da aplauzom pozdravi zaposlene u N1.

Na ovo naručeno okupljanje pozvao je, kako ga oni nazivaju, "zbor građana sa Konjarnika".

Pogledajte snimak i sve će vam biti jasno.