50 NARUČENIH ZGUBIDANA ISPRED N1: Niko ne veruje propagandom glasilu (VIDEO)

В. Н.

21. 08. 2025. u 20:30

GRUPA od pedesetak naručenih zgubinada došla je ispred N1 da da podršku propagandnij mašini tajkuna Dragana Šolaka.

50 НАРУЧЕНИХ ЗГУБИДАНА ИСПРЕД Н1: Нико не верује пропагандом гласилу (ВИДЕО)

Foto printskrin N1

Koliko im ljudi veruju govori i činjenica da je i tih pedesetak ljudi moralo da bude zamoljeno da aplauzom pozdravi zaposlene u N1.

Na ovo naručeno okupljanje pozvao je, kako ga oni nazivaju, "zbor građana sa Konjarnika".

Pogledajte snimak i sve će vam biti jasno.

