50 NARUČENIH ZGUBIDANA ISPRED N1: Niko ne veruje propagandom glasilu (VIDEO)
GRUPA od pedesetak naručenih zgubinada došla je ispred N1 da da podršku propagandnij mašini tajkuna Dragana Šolaka.
Koliko im ljudi veruju govori i činjenica da je i tih pedesetak ljudi moralo da bude zamoljeno da aplauzom pozdravi zaposlene u N1.
Na ovo naručeno okupljanje pozvao je, kako ga oni nazivaju, "zbor građana sa Konjarnika".
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
