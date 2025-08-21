ISTE SUDIJE: Vozači koji probijaju blokadu krivi za pokušaj ubistva - a kamenovanje policajca nasilje!

KADA su blokaderi bili ispred vozila na ulici i kada su se nakon toga našli na haubi, to je za iste sudije bio pokušaj ubistva. Danas, kada ti isti blokaderi nanose teške telesne povrede policiji, to nije čak ni nasilje na koje oni hoće da reaguju.

Foto: Novosti

Nakon jučerašnje skandaloznog istupa četvoro sudija za prethodni postupak, povodom kvalifikacije napada na policijske službenike tokom protesta, stvar dobija je novu dimenziju. Neformalna grupa "odbrana struke" je u svom saopštenju izrazila podršku sudijama koje su donele stav da se napadi na policajce tokom protesta ne mogu kvalifikovati kao krivično delo „nasilje na javnom skupu“, već isključivo kao „napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“.

Ovakva interpretacija, u suštini, znači da slučajevi padaju u nadležnost osnovnih sudova, čime se ukida ovlašćenje Višeg javnog tužilaštva da u ovim predmetima predlaže mere pritvora, vodi istragu ili podiže optužnice. Problem nastaje u tome što je upravo jedino Više javno tužilaštvo bilo to koje je poslednjih nedelja procesuiralo slučajeve u kojima su policijski službenici bili izloženi fizičkom nasilju tokom blokada, protestnih šetnji i upada u institucije. Dok su svi ostali "prali ruke" i odbijali da reaguju.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, naveo je u javnim nastupima da je reč o organizovanim napadima, što krivično delo postavlja u okvir javnog skupa, a ne individualnog incidenta, kako to pokušavaju da predstave predstavnici "odbrane struke", koji se ovim još jednom jasno stavljaju na stranu nasilnika.

Važno je napomenuti i da tzv „Odbrana struke“ nije udruženje, nije strukovno telo, nema ni registraciju, ni statut, ni javnost rada. Deluju iz senke, a nastupaju kao da govore u ime celog pravosuđa. U stvarnosti, reč je o grupi koja deluje usko politički, njihov jedini cilj je da pravosudnim sredstvima zaštite učesnike u protestima, vrate ih na ulicu i održe percepciju da su zaštićeni, šta god da urade. Čak i ako napadnu policajca.

Ono što dodatno dovodi u pitanje doslednost pravosudne prakse i ukazuje na jasne dvostruke aršine ovih sudija, jeste način postupanja istih sudija u postupcima gde su "žrtve" bili blokaderi.

Ovo nije prvi put da se odluke donose selektivno. Tokom prethodnih blokada, građani koji su pokušali da prođu kroz neprijavljene barikade, bili su procesuirani po najtežim članovima. U više slučajeva, vozači koji su vozili sporo, a demonstranti im se popeli na haubu, terećeni su čak za pokušaj teškog ubistva. Ista ta grupa sudija nije tada imala problem sa „širenjem nadležnosti“ ili „teškim kvalifikacijama“. Danas, kada policajac bude napadnut flašom, šipkom ili kamenom, to se svodi na običan napad.

Postavlja se pitanje zašto se tada istim sudijama nije činilo spornim primeniti najteže pravne kvalifikacije u slučajevima gde nije bilo težih posledica, dok se sada, kada policijski službenici zadobijaju telesne povrede na javnom skupu, iznenada uvodi potpuno drugačije tumačenje zakona koje ograničava nadležnost tužilaštva i ujedno šalje poruka da će svi nasilnici biti oslobođeni, ukoliko su na "pravoj" političkoj strani.

Sagovornici upoznati sa pravosudnom praksom tvrde da ovakva nepostojanost u kvalifikacijama ne može biti slučajna.

„Sudije u ovim predmetima deluju na osnovu političke procene, ne pravne logike. Kada nekom odgovara da se nešto prikaže kao teško delo, kvalifikacija se lako proširuje. Kada nekom odgovara da se slučaj potceni, onda se to svodi na običan incident“, navodi sagovornik.

Slučaj dobija dodatnu težinu kada se ima u vidu da se istovremeno vodi medijska kampanja protiv tužilaštva, a posebno protiv Nenada Stefanovića, čiji rad predstavlja jedan od retkih primera borbe protiv kriminala i političkog nasilja. Napadi dolaze ne samo iz medijskog i aktivističkog prostora, već, posebno iz samih institucija koje bi trebalo da rade u saradnji sa tužilaštvom, ne protiv njega.