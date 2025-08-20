Politika

DVA GLASA U NJEGOVOJ GLAVI SE NADMEĆU: Srđan Kovačević - Odisej iz Novog Sada i Halk sa Aliekspresa

20. 08. 2025. u 10:14

UMESTO da bude trećerazredni advokat kao što i jeste, Srđan je više nalik pravnom službeniku koji u slobodno vreme pokušava da postane poeta-influencer. Dva glasa u njegovoj glavi se nadmeću – advokat i pesnik.

Kažu da svaki čovek nosi barem dva bića u sebi – kod advokata Srđana Kovačevića iz Novog Sada ta dva bića vode otvoren rat. Jedno je ozbiljan, strogi trećerazredni advokat, koji piše ugovore i pojavljuje se na sudu u odelu. Drugo je "pesnik", samoproglašeni umetnik pod pseudonimom Odisej Halk – ime koje zvuči kao loše kupljena maska sa Aliekspresa, kombinacija grčkog junaka i jeftinog Marvel plagijata.

Kovačević, po struci advokat (advokatsko društvo "Kovačević & Partners", osnivač i partner), u književnosti pokušava da se predstavi kao romantični junak, ali na kraju sve više liči na nekog ko u pauzama između ročišta i pisanja tužbi očajnički juri za validacijom. Njegov život deluje kao stalni pokušaj da bude i jedno i drugo – ozbiljan branilac u sudnici i lirskih stihova gospodar u imaginarnoj antici. Ta dva sveta u njegovom telu deluju kao dva šizofrena glasa koja se nadvikuju: jedan insistira na paragrafima, drugi na pseudonimima i poetskim lamentima.

Problem je što rezultat tog dvoboja nije nikakav Homer, već više nalik pesniku sa Aliekspresa – sve izgleda kao imitacija: stil, ritam, smisao. Umesto da dobije priznanje, dobijamo performans očajničkog kupovanja pažnje: "vidite me, nisam samo advokat, ja sam i poeta, umetnik, buntovnik!"

Najnoviji dokaz te "poetske karijere" nalazi se na Instagramu, gde je objavio tekst pod heštegom #poezijaiznemoći. Deluje kao da ga je sastavio Mali Perica iz specijalnog odeljenja osnovne škole: reči se ni ne trude da se rimuju, stihovi vise u vazduhu kao nezavršene misli, a čitava konstrukcija deluje kao da je neko slučajno prosuo rečenice po ekranu i nazvao to pesmom.

