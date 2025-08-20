Politika

BLAM EVROPSKIH DEMOKRATA! Objavili lažno hapšenje Nikoline Sinđelić, a na slici Marko Đurić! Hitno se oglasio šef srpske diplomatije

20. 08. 2025. u 08:33

POLITIČKA partija Evropske demokrate oglasila se putem društvenih mreža želeći da pruži podršku Nikolini Sinđelić, koja je bila privedena tokom nasilnih protesta ispred zgrade Vlade u Beogradu.

Podsetimo, Nikolina Sinđelić je sa još petoro ljudi oko 23 sata 14. avgusta, učestvovala u nezakonitom okupljanju i blokadi saobraćaja. Policija je kod nje pronašla pirotehnička sredstva.

Evropske demokrate objavile su naslovnu stranu, odnosno fotografiju navodnog brutalnog hapšenja Sinđelićeve preko koje su nalepili tekst: "Svi smo mi Nikolina", međutim - dogodila se neverovatna greška! Na slici Evropskih demokrata je, ni manje ni više, hapšenje ministra Marka Đurića od strane šiptarske ROSU!

Potom se oglasio i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

- Prema navodima @democrats_eu, moje nezakonito i brutalno hapšenje od strane ROSU na Kosovu* 2018. godine, dok sam bio glavni pregovarač Srbije, predstavlja se kao navodno hapšenje srpskog političkog aktiviste ove nedelje - napisao je Đurić na društvenoj mreži.

- Fascinantan novi metod u istoriji: kada se činjenice ne uklapaju, jednostavno fotošopiraj stvarnost. Ovim tempom, izgleda da je tačnost postala opcionalna. Jedva čekam da vidim šta je sledeće. Zemlja je ravna? - dodao je on ironično.

