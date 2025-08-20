BLAM EVROPSKIH DEMOKRATA! Objavili lažno hapšenje Nikoline Sinđelić, a na slici Marko Đurić! Hitno se oglasio šef srpske diplomatije
POLITIČKA partija Evropske demokrate oglasila se putem društvenih mreža želeći da pruži podršku Nikolini Sinđelić, koja je bila privedena tokom nasilnih protesta ispred zgrade Vlade u Beogradu.
Podsetimo, Nikolina Sinđelić je sa još petoro ljudi oko 23 sata 14. avgusta, učestvovala u nezakonitom okupljanju i blokadi saobraćaja. Policija je kod nje pronašla pirotehnička sredstva.
Evropske demokrate objavile su naslovnu stranu, odnosno fotografiju navodnog brutalnog hapšenja Sinđelićeve preko koje su nalepili tekst: "Svi smo mi Nikolina", međutim - dogodila se neverovatna greška! Na slici Evropskih demokrata je, ni manje ni više, hapšenje ministra Marka Đurića od strane šiptarske ROSU!
Potom se oglasio i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.
- Prema navodima @democrats_eu, moje nezakonito i brutalno hapšenje od strane ROSU na Kosovu* 2018. godine, dok sam bio glavni pregovarač Srbije, predstavlja se kao navodno hapšenje srpskog političkog aktiviste ove nedelje - napisao je Đurić na društvenoj mreži.
- Fascinantan novi metod u istoriji: kada se činjenice ne uklapaju, jednostavno fotošopiraj stvarnost. Ovim tempom, izgleda da je tačnost postala opcionalna. Jedva čekam da vidim šta je sledeće. Zemlja je ravna? - dodao je on ironično.
