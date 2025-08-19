Politika

ZAVRŠENA SEDNICA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Predsedavao predsednik Vučić

Новости онлине

19. 08. 2025. u 10:14

SEDNICA Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, završena je nešto pre 12 časova.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sednica je održana u Palati Srbija, a posle nje nije bilo izjava za medije. 

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sednici su prisustvovali predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer prof. dr Đuro Macut, ministar odbrane Bratislav Gašić, direktor BIA Vladimir Orlić, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, direktor policije Dragan Vasiljević, komandanti i načelnici jedinica MUP-a, kao i ministar pravde Nenad Vujić.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Sednici su prisustvovali i predstavnici tužilaštva i pravosudnih organa.

