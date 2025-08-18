"SRAM VAS BILO ZBOG SVIH LAŽI" Brnabić jasno odgovorila na neistine u Šolakovim medijima da je Vučić pretio ispred razbijenih prostorija SNS
ANA Brnabić, predsednica Narodne skupštine, reagovala je na sramne laži koje plasiraju Šolakovi mediji da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pretio ispred razbijenih prostorija SNS.
- Sram vas bilo zbog svih laži koje širite svakog minuta svakoga dana. Predsednik Vučić
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
