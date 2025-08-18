Politika

"SRAM VAS BILO ZBOG SVIH LAŽI" Brnabić jasno odgovorila na neistine u Šolakovim medijima da je Vučić pretio ispred razbijenih prostorija SNS

V.N.

18. 08. 2025. u 23:13

ANA Brnabić, predsednica Narodne skupštine, reagovala je na sramne laži koje plasiraju Šolakovi mediji da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pretio ispred razbijenih prostorija SNS.

СРАМ ВАС БИЛО ЗБОГ СВИХ ЛАЖИ Брнабић јасно одговорила на неистине у Шолаковим медијима да је Вучић претио испред разбијених просторија СНС

Foto: Novosti

- Sram vas bilo zbog svih laži koje širite svakog minuta svakoga dana. Predsednik Vučić

je rekao sve suprotno od ovoga što pišu Šolakovi plaćenici. Bez obzira na još jedan napad i uništavanje prostorija SNS, pozvao je na razgovor, na dijalog, pružio ruku, rekao našim članovima da nikoga ne treba čak ni da opsuju, da nikada, baš nikada, ne smeju oni da napadaju prostorije neke druge stranke i poželeo da se nikada nikome ne dogodi ovo što blokaderi sada rade SNS-u. Predsednik je doslovno izjavio - ja ne želim sa njima da se obračunavam, ja sa njima želim da razgovaram! A to što je posao vas, najbednijih Šolakovih plaćenika, da širite laži, kako bi izazivali mržnju u našem društvu i doveli do bratoubilačkog rata, to je nešto što će zauvek ostati vaš spomenik i vaša sramota - rekla je Brnabić. 

Tagovi
