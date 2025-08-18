Politika

JEZIVO - U BEČU SE POJAVILE USTAŠKE NALEPNICE! Tufegdžić: Hitno ih ukloniti

В.Н.

18. 08. 2025. u 14:08

NA DEČIJEM igralištu u bečkom okrugu Debling pojavile su se nalepnice „Srpsko porodično stablo” (Serbian family tree), sa slikom stabla i ljudima koji vise. Poslanik Slobodarske partije Austrije (FPO) u bečkom parlamentu Ilija Tufegdžić zatražio je hitno uklanjanje tih, kako je napomenuo, uznemirijućih i dehumanizujućih nalepnica.

ЈЕЗИВО - У БЕЧУ СЕ ПОЈАВИЛЕ УСТАШКЕ НАЛЕПНИЦЕ! Туфегџић: Хитно их уклонити

Foto: Printscreen/Kosovo onlajn

- Apsolutno je neprihvatljivo da se duboko uznemirujuće i dehumanizujuće nalepnice nalaze na dečijim igralištima u bečkom okrugu Debling. Posebno je šokantna nalepnica koja prikazuje obešenu srpsku porodicu sa natpisom ‘Srpsko porodično stablo’. Takvim odvratnim simbolima nema mesta u Beču, a posebno na igralištima gde bi naša deca trebalo da se igraju i bezbrižno odrastaju - istakao je Tufegdžić u saopštenju FPO.

On naglašava da takvi prikazi ne samo da ozbiljno vređaju osećanja porodica sa srpskim poreklom, već su i u suprotnosti sa fundamentalnim vrednostima mirnog suživota u Beču.

- Javni prostori nikada ne smeju biti zatrovani mizantropskim ideologijama. To je posebno za osudu na igralištima, koja bi trebalo da budu mesta bezbrižnosti i radosti - dodao je Tufegdžić.

On je pozvao na hitnu akciju nadležnih organa.

- Grad Beč mora pod hitno da obezbedi da se ovakve i slične nalepnice potpuno uklone. Štaviše, neophodno je da se odgovorni za takve postupke identifikuju i pozovu na odgovornost. Naša deca i porodice imaju pravo na bezbedno i poštovano okruženje - ukazao je Tufegdžić povodom učestalog pojavljivanja ustaških parola u Beču.

(Kosovo onlajn)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije
Politika

0 5

ANA BRNABIĆ O PISMU KOJE DOKAZUJE OBOJENU REVOLUCIJU: Stigao prvi plan za okupaciju Srbije

OTKRIVENO je pismo Dušana Janjića koji je strancima poslao analizu situacije u Srbiji i predloge "za mirno rešenje krize", a ključna poruka ovog Janjičevog non pejpera je zapravo - rovarenje protiv sopstvene zemlje i traženje pomoći od stranaca za rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a to pismo je na Iksu komentarisala predsednica parlamenta Ana Brnabić.

18. 08. 2025. u 17:39

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...