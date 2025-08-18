JEZIVO - U BEČU SE POJAVILE USTAŠKE NALEPNICE! Tufegdžić: Hitno ih ukloniti
NA DEČIJEM igralištu u bečkom okrugu Debling pojavile su se nalepnice „Srpsko porodično stablo” (Serbian family tree), sa slikom stabla i ljudima koji vise. Poslanik Slobodarske partije Austrije (FPO) u bečkom parlamentu Ilija Tufegdžić zatražio je hitno uklanjanje tih, kako je napomenuo, uznemirijućih i dehumanizujućih nalepnica.
- Apsolutno je neprihvatljivo da se duboko uznemirujuće i dehumanizujuće nalepnice nalaze na dečijim igralištima u bečkom okrugu Debling. Posebno je šokantna nalepnica koja prikazuje obešenu srpsku porodicu sa natpisom ‘Srpsko porodično stablo’. Takvim odvratnim simbolima nema mesta u Beču, a posebno na igralištima gde bi naša deca trebalo da se igraju i bezbrižno odrastaju - istakao je Tufegdžić u saopštenju FPO.
On naglašava da takvi prikazi ne samo da ozbiljno vređaju osećanja porodica sa srpskim poreklom, već su i u suprotnosti sa fundamentalnim vrednostima mirnog suživota u Beču.
- Javni prostori nikada ne smeju biti zatrovani mizantropskim ideologijama. To je posebno za osudu na igralištima, koja bi trebalo da budu mesta bezbrižnosti i radosti - dodao je Tufegdžić.
On je pozvao na hitnu akciju nadležnih organa.
- Grad Beč mora pod hitno da obezbedi da se ovakve i slične nalepnice potpuno uklone. Štaviše, neophodno je da se odgovorni za takve postupke identifikuju i pozovu na odgovornost. Naša deca i porodice imaju pravo na bezbedno i poštovano okruženje - ukazao je Tufegdžić povodom učestalog pojavljivanja ustaških parola u Beču.
