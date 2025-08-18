Politika

"MORAMO DA SAČUVAMO I ODBRANIMO NAŠU SRBIJU" Vučićeva moćna poruka na Instagramu (FOTO)

В.Н.

18. 08. 2025. u 10:12

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

"Moramo da sačuvamo i odbranimo našu Srbiju", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je poslao snažnu poruku uz fotografiju sa promocije oficija na Vojnoj akademiji u Beogradu ove godine. 

Foto: Instagram/AVučić

