POKAZALI KAKO BI SRBIJA IZGLEDALA KADA BI ONI DOŠLI NA VLAST: Napadali policiju, hteli da zapale ljude - Jezivo divljanje blokadera u Valjevu
BLOKADERI teroristi pokazali su čitavom narodu Srbije kako bi izgledalo kada bi oni došli na vlast! Haos i nasilje koje su oni preksinoć pokazali u Valjevu, nedopustivo je i nezapamćeno u istoriji naše zemlje.
Ova grupa huligana i izgrednika više se ne libe da napadnu ni pripadnike policije.
Šta više, sada imaju novi monstruozni plan, a to je da spale žive ljude kojima prethno prete i vređaju ih - upravo ovo pokazali su i u Valjevu, i nekoliko večeri pre u Novom Sadu, kada su palili prostorije Srpske napredne stranke.
O kakvom brutalnom i jezivom nasilju je reč svedoče i skorašnje nemile scene iz Valjeva.
Celokupan video pogledajte u linku ispod:
Preporučujemo
NASILjE PO ISTOM SCENARIJU: Srbija na meti Majdanskog modela
17. 08. 2025. u 21:45
NIKO NE SME BITI IZNAD ZAKONA: Intezivirano procesuiranje blokadera nasilnika
17. 08. 2025. u 20:45
PROPALI PROTESTI BLOKADERA: Mali broj okupljenih, lutali ko muve bez glave po Nišu - napali ekipu Pinka i Informera
17. 08. 2025. u 20:23 >> 23:45
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)