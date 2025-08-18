POKAZALI KAKO BI SRBIJA IZGLEDALA KADA BI ONI DOŠLI NA VLAST: Napadali policiju, hteli da zapale ljude - Jezivo divljanje blokadera u Valjevu

BLOKADERI teroristi pokazali su čitavom narodu Srbije kako bi izgledalo kada bi oni došli na vlast! Haos i nasilje koje su oni preksinoć pokazali u Valjevu, nedopustivo je i nezapamćeno u istoriji naše zemlje.

Foto: Profimedia

Ova grupa huligana i izgrednika više se ne libe da napadnu ni pripadnike policije.

Šta više, sada imaju novi monstruozni plan, a to je da spale žive ljude kojima prethno prete i vređaju ih - upravo ovo pokazali su i u Valjevu, i nekoliko večeri pre u Novom Sadu, kada su palili prostorije Srpske napredne stranke.

O kakvom brutalnom i jezivom nasilju je reč svedoče i skorašnje nemile scene iz Valjeva.

Celokupan video pogledajte u linku ispod: