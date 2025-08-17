PROPALI PROTESTI BLOKADERA: Mali broj okupljenih, lutali ko muve bez glave po Nišu - napali ekipu Pinka i Informera

VEĆ petu noć zaredom blokaderi teroristi nastavljaju sa svojim planom za izazavinje građanskog rata i uništavanje Srbije.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Blokaderi su napali ekipu Pinka u Nišu.

Maskirani demonstranti u Nišu nalaze se trenutno kod vatrogasnog doma, a protest deluje kao da je propao.

Ispred SNS u Nišu gde su okupljeni blokaderi došla je policija. Maskirani demonstranti krenuli su ka policiji. Nose fantomke.

Foto: Printskrin Informer

Dragan J. Vučičević, glavni urednik Informera rekao je da je u toku lov blokadera na novinare te medijske kuće, a do ćega je došlo nakon što su ih na N1 targetirali.

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje brutalno ponašanje ekipa N1 koje ne dozvoljavaju kolegama da rade svoj posao, već huškaju masu na linč i ubistvo. Ovo je direktan napad na bezbednost novinara i otvoreno podsticanje nasilja.

Tajkunski mediji očigledno ne podnose istinu i zato pribegavaju lažima, manipulacijama i prljavim metodama. To je sramotno i nedopustivo.

Pozivamo nadležne organe da HITNO reaguju i zaustave ovu atmosferu linča pre nego što neko strada.

Dosta je terora i zastrašivanja – novinari moraju raditi bez pretnji!

Protesti blokadera u Beogradu propali zbog malog broja okupljenih.

Na vratima prostorija SNS u Nišu blokadere je dočekao natpis: "Nismo kući, otišli smo na Nišvil". Prema prvim procenama na ovoj lokaciji ih je oko 60.

Kod blokadera u Nišu policija je zaplenila šlemove, konopce, maske...

U Nišu se za sada okupilo oko 150 blokadera, a među njima je i lider Kreni Promeni Savo Manojlović.

Ekstremisti, ustaše i blokaderi teroristi za večeras pripremaju stravično nasilje na ulicama Niša.

Privedena su petorica nasilnika. Kod njih je pronađeno više vrsta pirotehničkih sredstava. O tome čitajte u vesti klikom OVDE.

Podsetimo, blokaderi su sinoć zapalili u Valjevu prostorije SNS, stambenu zgradu, zgrade državnih ustanova, ali i napali policiju.

Naime, na video-zapisu jasno se vidi kako su ekstremisti juče u Valjevu pokušavaju da živog spale pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Dejana Lukovića, koji je sa kolegama pokušao da prethodnih večeri na jednom protestu huligana sačuva javni red i mir. U jednom trenutku je zabeleženo kako Lukovića direktno u glavu pogađa Molotovljev koktel, što ga umalo nije koštalo života.

Blokaderi koji su pravili haos po Srbiji zapalili su prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu a potom i motkama, kamenjem, topovskim udarima nasrnuli na ljude koji su čuvali stranačke prostorije. Oni su hteli da spale 300 ljudi u Novom Sadu.

Dan posle toga demolirali su prazne prostorije SNS i uništili ih u potpunosti.