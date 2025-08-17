Politika

UHAPŠENO PET NIŠKIH BLOKADERA: Spremali napad na policiju (FOTO)

17. 08. 2025. u 19:27

PREVEDENO je pet blokadera u Nišu zbog pripreme napada na prostorije SNS večeras.

УХАПШЕНО ПЕТ НИШКИХ БЛОКАДЕРА: Спремали напад на полицију (ФОТО)

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kod uhapšenih su pronađena pirotehnička sredstva pripremljena za planiranu akciju i napad na policiju.

Foto: NOVOSTI

