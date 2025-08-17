Politika

BLOKADERI MEĐUNARODNI NASILNICI: Koriste priručnike iz inostranstva za sprovođenje nasilnih protesta

В. Н.

17. 08. 2025. u 19:46

NA grupama za komunikaciju blokadera sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu pronađeni priručnici iz Hong Konga, u kojima je detaljno objašnjena metodologija nasilnih protesta koji su realizovani tamo.

БЛОКАДЕРИ МЕЂУНАРОДНИ НАСИЛНИЦИ: Користе приручнике из иностранства за спровођење насилних протеста

Foto: Profimedia

 I gde se kaže da su identične metode koristili na više drugih mesta u svetu, od Čilea do Španije:

Foto printskrin

Foto printskrin

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

