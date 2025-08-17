ČIME TO BLOKADERI TERORISTI PRSKAJU POLICAJCE?! Osvanuo jeziv snimak, kada je tečnost došla do kože usledio haos (VIDEO)
BLOKADERI teroristi očigledno su počeli da protiv pripadnika organa bezbednosti koriste neku vrstu kiseline, što dokazuje zastrašujući video-snimak do kog je došao Informer.
Naime, kako se jasno vidi, jedan od blokadera ekstremista u trenutku dok se grupa terorista gura sa pripadnicima organa bezbednosti izvlači flašu sa raspršivačem i zatim njom zasipa policajca ispred sebe. U trenutku kada je pripadniku MUP tečnost došla do kože usledila je njegova reakcija koja nedvosmisleno ukazuje na to da je osetio neopisiv bol.
Monstrum blokader je potom nastavio da tečnošću zasipa i ostale policajce.
- Važno! Dragi, građani, čišćenje go*ana i kamenca koje je godinama ukorenjeno olakšaće nam sona kiselina. U dodiru sa kožom izaziva opekotine, a još veće ukoliko se prospe po radnoj uniformi ili po našim ljubimcima kerovima. Cena 139 din do pobede - piše u skandaloznoj objavi na mreži Iks.
Iako je ubrzo nakon objavljivanja ovog skandaloznog komentara Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo policiji da identifikuje i uhapsi lice koje se krije iza naloga BezStraga, čini se da su blokaderi teroristi odlučili da monstruoznu ideju sprovedu u delo.
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
