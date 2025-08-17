NAPADALI POLICIJU, HTELI DA ZAPALE LJUDE, PRETE I PSUJU Scene iz Valjeva pokazuju kako bi Srbija izgledala kada bi blokaderi došli na vlast

BLOKADERI teroristi pokazali su čitavom narodu Srbije kako bi izgledalo kada bi oni došli na vlast.

Foto: Printskrin

Ova grupa huligana i izgrednika više se ni ne libe da napadnu pripadnike policije.

Šta više, sada imaju novi monstruozni plan, a to je da spale žive ljude kojima prethno prete i vređaju ih.

O kakvom brutalnom i jezivom nasilju je reč svedoče i skorašnje nemile scene iz Valjeva.

Celokupan video pogledajte u linku ispod: