NAPADALI POLICIJU, HTELI DA ZAPALE LJUDE, PRETE I PSUJU Scene iz Valjeva pokazuju kako bi Srbija izgledala kada bi blokaderi došli na vlast

В.Н.

17. 08. 2025. u 11:44

BLOKADERI teroristi pokazali su čitavom narodu Srbije kako bi izgledalo kada bi oni došli na vlast.

Foto: Printskrin

Ova grupa huligana i izgrednika više se ni ne libe da napadnu pripadnike policije.

Šta više, sada imaju novi monstruozni plan, a to je da spale žive ljude kojima prethno prete i vređaju ih.

O kakvom brutalnom i jezivom nasilju je reč svedoče i skorašnje nemile scene iz Valjeva.

Celokupan video pogledajte u linku ispod:

