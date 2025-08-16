Politika

BLOKADERI PRAVE HAOS: Siledžije polupale prozore na Gradskoj upravi u Valjevu, policajce gađaju kamenicama

Novosti online

16. 08. 2025. u 22:19

BLOKADERI ustaše polupali su prozore na Gradskoj upravi u Valjevu.

БЛОКАДЕРИ ПРАВЕ ХАОС: Силеџије полупале прозоре на Градској управи у Ваљеву, полицајце гађају каменицама

Foto printskrin N1

Brutalan napad izveli su blokaderi na policiju u Valjevu - gađaju ih kamenicama i pirotehničkim sredstvima.

Foto printskrin N1

