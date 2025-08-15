Politika

RAZMOTRENA TRENUTNA SITUACIJA SRBA NA KiM: Srpska lista na sastanku sa otpravnicom poslova ambasade SAD u Prištini Anu Pratipati

Dragana ZEČEVIĆ

15. 08. 2025. u 19:08

DELEGACIJA Srpske liste održala je danas sastanak sa otpravnicom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Anu Pratipati.Tokom razgovora razmotrena je trenutna političko-bezbednosna situacija, položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji

РАЗМОТРЕНА ТРЕНУТНА СИТУАЦИЈА СРБА НА КиМ: Српска листа на састанку са отправницом послова амбасаде САД у Приштини Ану Пратипати

Delegacija Srpske liste održala je danas sastanak sa otpravnicom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Anu Pratipati.Tokom razgovora razmotrena je trenutna političko-bezbednosna situacija, položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i posledice jednostranih poteza režima u Prištini kojima se ugrožava opstanak srpskog naroda. Na sastanku je razgovarano i o predstojećim lokalnim izborima.

-Delegacija Srpske liste je ukazala na potrebu hitnog i snažnijeg angažovanja SAD u zaštiti prava srpskog naroda, očuvanju mira i stabilnosti, kao i sprečavanju jednostranih i destabilizujućih poteza Prištine-ističu iz Srpske liste koja će kako se dodaje i dalje, u saradnji sa svojim partnerima, nastaviti da se bori za prava i bezbednost srpskog naroda, kao i za očuvanje njegovog opstanka na vekovnim ognjištima.

