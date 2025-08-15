Politika

HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima

15. 08. 2025. u 12:21

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.

Dačić je, obraćajući se novinarima, rekao da je policija sinoć masovno, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno napadnuta i da su demonstranti pokušali da nasilno probiju kordone, da su policiju gađali kamenicama, ciglama, plastičnim flašama napunjenim vodom.

Takođe, kako je naveo Dačić, demonstranti su policiju gađali i pirotehničkim sredstvima, a za napade na policijske službenike koristili su i motke i razne palice.

Naveo je da je oštećeno nekoliko policijskih vozila i da je uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

Kaže da su uhapšena tri strana državljanina, od toga jedan Hrvat, jedan Slovenac srpskog porekla i jedan Italijan koji je na privremenom boravku u Srbiji.

- U 23:40 minuta došlo je do incidenta gde je državljanin Hrvatske vršio nasilje i pripao Žandarmeriju. Zove se Bruno Horvat, 2000. ili 2002. godište koji je te večeri ušao na prelazu kod Šida. Šta traži državljanin Hrvatske na protestu i napada Žandarmeriju? Zamislite da je neka Srbenda odavde iz Srbije otišla u Zagreb i napadala hrvatsku policiju. Naše ljude bacaju u more iz Splita kada dođu na letovanje da im pune džepove, a kamoli da tuku naše policajce. On dolazi specijalno iz Hrvatske da napada našu Žandarmeriju, jel to policijska brutalnost? - upitao je Dačić.

Kaže da je sa njim došao i državljanin Slovenije, srpskog proekla, Stanislav Kostić (1986) koji je završio obaveštajne studije u SAD-u, radio u Kini i hvali se da je učestvovao na demonstracijama širom Evrope.

- Treći stranac je Alesio Leterca (1980) ii Italije koji radi ovde za Majkrosoft, toliko o tome da nema učešća stranog faktora - rekao je Dačić i još jednom pozvao sve na mir i udržanost.

