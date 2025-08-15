Politika

uživoORI SE PESMA U NOVOM SADU: Građani počeli sa čišćenjem prostorija stranke koje su uništili blokaderi - prkosno pevaju dok čiste (VIDEO)

В. Н.

15. 08. 2025. u 12:03 >> 14:05

PROSTORIJE Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu ponovo su sinoć bile meta blokaderskih hordi. U jezivom divljačkom pohodu potpuno su uništene - razbijena su stakla, uništen inventar, polomljene i isprevrtane stvari, zidovi i podovi ofarbani farbom... Danas su se na ovom mestu okupili građani da očiste i srede demolirane prostorije.

Foto: Lj. P.

"Ovako bi izgledala Srbija da blokaderi dođu na vlast"

Sugrađani, koji sve vreme pristižu ispred prostorija stranke, ističu da je politika blokadera nasilje.

Upozoravaju na to da bi država, ukoliko bi blokaderi došli na vlast, izgledala baš kao što danas izgledaju prostorije koji su uništene. Više o tome OVDE

Građani šalju moćne poruke iz prostorija SNS

Jedna od građanki koji je došla na lice mesta, istakla je da je ovo slika i prilika politike i vrednosti koje blokadera zastupaju, politike i vrednosti haosa, razdora i uništenja. Šta su još građani poručili, pročitajte OVDE

Veliki broj građana u akciji čišćenja

Veliki broj građana učestvuje u akciji čišćenja. Po onome što se može videti na licu mesta, dosta je posla pred njima, jer je od plafona do poda sve uništeno.

Ori se pesma - građani čiste i prkosno pevaju

Građani čiste i prkosno pevaju.

Ori se pesma ispred uništenih prostorija SNS-a.

