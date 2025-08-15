uživoORI SE PESMA U NOVOM SADU: Građani počeli sa čišćenjem prostorija stranke koje su uništili blokaderi - prkosno pevaju dok čiste (VIDEO)
PROSTORIJE Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu ponovo su sinoć bile meta blokaderskih hordi. U jezivom divljačkom pohodu potpuno su uništene - razbijena su stakla, uništen inventar, polomljene i isprevrtane stvari, zidovi i podovi ofarbani farbom... Danas su se na ovom mestu okupili građani da očiste i srede demolirane prostorije.
"Ovako bi izgledala Srbija da blokaderi dođu na vlast"
Sugrađani, koji sve vreme pristižu ispred prostorija stranke, ističu da je politika blokadera nasilje.
Upozoravaju na to da bi država, ukoliko bi blokaderi došli na vlast, izgledala baš kao što danas izgledaju prostorije koji su uništene. Više o tome OVDE
Građani šalju moćne poruke iz prostorija SNS
Jedna od građanki koji je došla na lice mesta, istakla je da je ovo slika i prilika politike i vrednosti koje blokadera zastupaju, politike i vrednosti haosa, razdora i uništenja. Šta su još građani poručili, pročitajte OVDE
Veliki broj građana u akciji čišćenja
Veliki broj građana učestvuje u akciji čišćenja. Po onome što se može videti na licu mesta, dosta je posla pred njima, jer je od plafona do poda sve uništeno.
Ori se pesma - građani čiste i prkosno pevaju
Građani čiste i prkosno pevaju.
Ori se pesma ispred uništenih prostorija SNS-a.
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)