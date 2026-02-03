ŠOK ODLUKA IRANA DVA DANA PRED PREGOVORE: Povukli potez koji će razbesneti Trampa

IRAN je zatražio izmene u mestu i formatu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji su bili planirani za petak u Istanbulu, zahtevajući da se održe u Omanu isključivo kao bilateralni sastanak dve delegacije, saznaje danas Aksios od izvora upoznatih s pregovorima.

Foto: Profimedia

Prema tim navodima, Teheran zahteva da se razgovori, umesto u Istanbulu, održe u Omanu, kao i da budu organizovani u isključivo bilateralnom formatu između Irana i SAD, bez prisustva predstavnika više arapskih i muslimanskih zemalja koji su ranije bili predviđeni kao posmatrači.

Izvori navode da su iranski zvaničnici na taj način odstupili od dogovora postignutih prethodnih dana, iako su pojedine države već bile pozvane da učestvuju u razgovorima.

Ukoliko novi zahtevi dovedu do otkazivanja pregovora, prema ocenama Aksiosa, postoji rizik da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da odustane od diplomatskog pristupa i okrene se vojnoj opciji, u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države već značajno pojačale vojno prisustvo u Persijskom zalivu.

Kako se navodi, u regionu je raspoređena velika američka vojna sila, što dodatno povećava rizik od eskalacije ukoliko diplomatski napori propadnu.

Ranije danas, Rojters je izvestio, pozivajući se na izvore da su Saudijska Arabija, Katar, Oman, Pakistan, Egipat i Ujedinjeni Arapski Emirati pozvani na potencijalne razgovore o Iranu u Istanbulu.

Prioritet razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ove nedelje u Istanbulu je da se izbegne bilo kakav sukob i da se smanje tenzije između dve strane, rekao je regionalni zvaničnik, dodajući da je pozvana i grupa regionalnih sila.

Zvaničnik, koji nije želeo da bude imenovan, naveo je da format sastanaka još uvek nije jasan, ali da će "glavni sastanak" biti održan u petak i da je važno započeti dijalog između strana kako bi se sprečila dalja eskalacija.

(Tanjug)

