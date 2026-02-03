ZVEZDA JE ČUDO EVROLIGE! U velikom derbiju na istorijski način pao i Hapoel, crveno-bela Arena proslavila podvig!

Crvena zvezda je u derbiju 25. kola Evrolige na nestvaran način pobedila Hapoel i napravila važan korak ka direktnom učešću u plej-ofu. Posle istorijskih 25:6 u poslednjoj deonici (nijedan poen nije primljen skoro osam minuta), konačan rezultat u Beogradskoj areni glasio je 87:75 u korist ekipe trenera Saše Obradovića. Trijumf nad dosad trećeplasiranom ekipom elitnog nadmetanja bila je peta uzastopna evroligaška - dovoljna za učinak 16-10. Manje poraza od Zvezde imaju samo vodeći Fenerbahče (7), te upravo pobeđeni Hapoel, Olimpijakos i Barselona (po 9).

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Isprva je, u bučnoj atmosferi pune Arene, sve delovalo pomalo košarkaški haotično, sa mnogo moderne jurnjave i više dalekometnih nego šuteva aza dva poena, no stvari su relativno rano počele da se kristališu:

Zvezda je dominirala u skokovima (pomalo nestvaran odnos 15:4 u prvoj deonici), i za nijansu bila bolja u "unutrašnjnoj igri" i kada se u poentiranju radi, a kada je u igru ušao Džared Batler, da "povede" drugu postavu, krajem druge deonice, počela je da raste prednost domaćih.

Ona je bila i 33:24, no Blekni, Motli, Malkolm i Oturu su, pokazavši raznovrsnost "oružja" kojom raspolaže napad izraelske ekipe, smanjio vrlo brzo zaostatak na samo -3. A kako je Nvora nastavio svoju mini-seriju grešaka, Hapoel je i preuzeo vođstvo, 40:41.

Ipak, Obradovićev tajmaut je "probudio" njegovu ekipu, koja je uz dve uzastopne trojke i iznova vrlo dinamičnom odbranom izgradila 49:45 na velikom predahu. Pred nastavak meča Dimitris Itudis je poručio da je nedopustivo da se rivalu dozvoli toliko skokova u napadu (12:4, a ukupno je bilo 23:11), i dodao da njegov tim mora da nastavi sa dobrim šuterskim izdanjem.

A upravo je ono i počelo da "menja sliku na terenu".

Jer, Zvezda je polako gubila dah, ulazila iz greške u grešku, a ne samo da se nastavljala nestvarno šutersko izdanje visokog Iša Vejnrajta (pet trojki u nizu), već su gosti ostali na visokom nivou odbrane čak i kada je četvrtu ličnu grešku dobio, pa zbog toga preventivno izašao s parketa, i defanzivni stub Oturu.

Nestvarnoj dalekometnoj paljbi (13/20 posle tri deonice) pridružio se i bivši Partizanov plejmejker, Jam Madar, pa je na krilima tog rafala Itudisov tim otišao na predah pred završnih deset minuta sa dotad najvećom prednosti, 62:69, dobivši treću deonicu sa 11 razlike.

Obradoviće je tada napravio korekciju u odbrani, sa mnogo manje "preuzimanja" igrali su crveno-beli posle blokova rivala, a to je nateralo na promašaje i Madara, i Džonsa, te diglo na noge skoro celu Arenu, usled izuzetne borbenosti Kalinića i jedne trojke Batlera.

Imala je u tom početnom naletu Obradovićeva ekipa čak pet prilika da izjednači, nije nijednu od njih iskoristila, ali na odušeljenje 20.000 navijača u Areni - odbrana je postajala sve bolja i bolja, zaustavivši u potpunosti svaki pokušaj suparnika.

Konačno, tačno na sredini četvrte deonice, Nvora je pogodio sa 69:69, a posle prvog Vejnrajtovog dalekometnog pokušaja, Zvezdin Džordan je trojkom digao celu dvoranu na noge. Bio je to preokret, kojim je i najavljen konačan ishod.

Jer, Džons je tek na 2:25 do kraja meča ubacio prve poena za Hapoel, a bilo je to prekasno - jer na njegovog pogodak za 76:72 Nvora je nastavio svoju ofanzivnu simultanku uz prekršaj nad njim, čime je, uz skandiranje s tribina "MVP! MVP!" počeo da spušta zavesu na ovu izuzetno uzbudljivu košarkašku predstavu.

Nova za crveno-bele sledi već u petak, kada će na istom mestu ugostiti Makabi Tel Aviv, koji je danas odigrao dramatičan meč sa Partizanom, rešen košem uz zvuk sirene.

Statistika: Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, 25. kolo Evrolige 2025/2026 Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv 87:75 (25:21, 24:24, 13:24, 25:6)

Crvena zvezda: Miler Mekintajer 10p, 9as, 3sk, 2os, 3iz, Batler 17p, 3sk, 2as, 1uk, 4iz, Davidovac nije igrao, Kalinić 5p, 2uk, 2as, 1sk, Dobrić 6p, 2sk, Izundu 5p, 6sk, 1as, 1uk, 1iz, 1bl, Motiejunas nije igrao, Bolomboj 8p, 7sk, 1as, Nvora 22p (trojke 2/3), 3sk, 2as, 1uk, Odželaj 5p, 9sk, 1bl, 1iz, Moneke 8p, 3sk, 2as, Dos Santos 2p, 2sk, 1as, 1iz

Hapoel Tel Aviv: Motli 6, Džons 16, Blekni 6, Galatin nije igrao, Timor 8, Blejzer nije igrao, Malkolm 9, Odiase 2, Micić 3p, 3as, 2sk (samo igrao osam minuta), Velnrajt 15, Oturu 8, Madar 4

KRAJ, preokret, Zvezda - Hapoel 87:77!

39' - Erupcija oduševljenja u Areni, Kalinić koji je majstorskom odbranom započeo preokret - daje trojku za 81:73. Ulazi se u poslednji minut, a da Vejrnajt promašuje iz ćoška

38' - Džons je na 2:25 do kraja meča ubacio prve poena za Hapoel u ovoj deonici. A odmah posle njegovog pogotka za 76:72 Nvora nastavlja svoju rapsodiju. I ne samo to, Zvezda se uspešno brani.

38' - KMM bez rezona šutira na početku napada, i promašuje trojku. No, ostalo je još 2:32 do kraja meča. Zvezda vodi +7, Kalinić ulazi umesto Batlera, gosti su bez poena u ovom periodu meča.

37' - Promašuje oba penala Malkolm! Jedan od najboljih napada Evrolige ne zna šta ga je snašlo!

37' - Imala je Zvezda šut za +10, Batler nije pogodio trojku, a na drugoj strani terena slobodna bacanja za Malkolma. Šest minuta i 52 sekundi su gosti bez poena u ovoj deonici.

36' - Motli je ušao s klupe i odmah šutnuo trojku, promašivši je. Na drugoj strani terena Kodi Miler Mekintajer produžava seriju Zvezde - 76:69. U ovoj, 4. četvrtini je 14:0!

36' - Nvora pogađa još jednom, iskrao se odbrani rivala - i to je +5 za Zvezdu posle akcije kod ubacivanja lopte sa strane.

35' - Konačno koš Zvezde, Nvora pogađa za izjednačenje, a Iš Vejnrajt posle 5/5 sa distance - promaše trojku. Na drugoj strani ne pogađa Batler, no Zvezda hvata loptu. Nvora gađa iz levog ćoška... i to je preokret, 72:69! Kakva euforija u Areni!

35' - Ni peti uzastopni napad domaćih nije dobar. Odželaj gubi loptu, a izgleda da sudije nisu videle prekršaj Malkolma. Tražiće video-proveru Saša Obradović.

35' - Ni četvrti napad Zvezda ne koristi za egal, a imaće i peti, jer je Odijase promašio koš domaćih. Četiri minuta je Hapoel bez opena. Vodio je 62:69, a od tada je 5:0.

34' - Nova sjajna odbrana domaćih, Odijase pravi faul u napadu. Da li će sada konačno Zvezda izjednačiti? Neće, a ni povesti - jer je trojku promašio Kalinić. No, biće novi pokušaj, jer su igrači Hapoela izbacili loptu u aut. Nvora se vraća u igru, a Nikola Kalinić uz aplauze publike odlazi da predahne.

33' - Dve šanse ne koristi Zvezda za izjednačenje, no "nova odbrana", bez preuzimanja, "tera" i Džonsa na kiks-šut. Na drugoj strani, Jago je izvukao ličnu grešku rivala. odlazi na klupu, i on i Iznudu, da predahnu. A onda Kalinić promašuje izjednačenje. Treći prokockan napad za 69:69.

32' - Madar ne daje koš, a na drugoj strani Iznudu poentira, no sudije kažu: ne važi, Jago je napravio faul pre asistencije. Čudi se ZVezdin košarkaš...

32' - Imala je Zvezda novu šansu, da dodatno uzdrma rivala koji vodi, no Odželaj je požurio s dodavanjem u kontri i pogrešio. Kalinić, posle izuzetno borbenog nastupa, kojim je iznova oduševio "delije", faulom prekida kontranapad suparnika. I dalje Zvezda na -2

31' - Izgundu pogađa za dva poena, 64:69, a Zvezda potom menja malo odbranu, ne igra na uobičajeno "preuzimanje", pa Madar ne pogađa. Na drugoj strani terena Izundu nije najpre dobro reagovao, ali je do lopte stigao Batler i dao trojku, 67:69!

30' - I Madar daje Zvezdi trojku, iz ne baš lake situacije, a na drugoj strani Batler nije precizan i... kraj treće deonice, Hapoel vodi sa 69:62, posle 24:13 za goste u ovom periodu.

29' - Odlazi Hapoel na 60:66 posle pogotka Madara sa linije penala i Malkolma iz teške pozicije.

27' - Micića nema još od prve četvrtine na parketu, sada ulazi Madar, koji ne koristi napad gostiju, a za domaće dobar potez izvodi Nikola Kalinić i traži podršku cele Arene. Zaglušujuća buka. Hapoel ima napad, Zvezda je potrošila sve "male" prekršaje. I Madar je izvukao nekako dva penala, zbog kontakta Dos Santoseve šake i njegove podlaktice. Semafor pokazuje 60:63, uz 2:20 do kraja 3. deonice.

Vasilije Micić i Džoel Bolomboj na utakmici Evrolige Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv / Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

26' - Ne ide Zvezdi ni posle minuta predaha. Nvora baca lopte u ruke rivala, a Timor potom ima otvoren šut za trojku. Ne pogađa, pa je ostalo 58:63, baš kao i posle previše kratkog šuta KMM-a.

25' - Kako se sve promenilo za minut - Moneke nije dao nijedno od dva bacanja, Džon ubacio novu trojku, a onda posle Zvezdinog kiksa (Batlerova treća izgubljena lopta), Timor donosi prvi put +4 ekipi iz Tel Aviva, 57:61. Tajmaut traži Saša Obradović.

24' - Džons daje trojku (11/16 šutiraju gosti s distance) i Hapoel prilazi na -1, posle čega Batler dobro proigrava Monekea. Ovaj je fauliran, a onda se u tom skoku trudi da postigne koš, no zicer ne koristi. Imaće dva bacanja.

24' - Vejnrajt daje novu trojku za goste, nakon što je blokirao Monekea na drugoj strani - čovek koji šutira s distance sa oko 30% tokom čitave sezone, sada je na 5/5 protiv Zvezde - 55:53 je. Na kratko, jer Batler svojim 14. poenom, iz prodora, donosi +4

23' - Itudis je rizikovao, ostavivši Oturua u igri, a Nvora ga tera na četvrtu ličnu svojim prodorom (uz pogodak). Odlični igrač Hapoela mora na klupu, da bi mogao da igra u zauvršnici, a Zvezdin Džordan pogađa s linije penala za +5

Detalj sa utakmice Evrolige Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv / Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

23' - Iš Vejnrajt daje trojku, a Nvora ne uzvraća na isti način. Bolomboj, srećom po domaćine, iznuđuje treći prekršaj Oturua, vrlo bitnog za odbranu ekipe iz Tel Aviva. Rezultat je 52:50.

22' - Džared Batler posle ne baš "izgrađene" akcije daje svoju drugu trojku, no brzo odgvara "dvojkom" Oturu - 52:47. Batleru beže lopta, što visoki Veljnrajt ne koristi da postigne trojku, no Bolomboj pravi prekršaj u borbi za loptu.

21' - Promašuje Kodi Miler Mekintajer sa distance, a onda greše i gosti, pa potom i domaći (ali imaće nov napad). Ne baš idealan start druge polovine utakmice.

Kraj poluvremena, vrlo burnog! Zvezda vodi sa 49:45. U Zvezdi su najefikasniji bili Batler sa 9 poena, Moneke i KMM sa po 8, te Nvora sa 7, a Dobrić sa 6. Kod gostiju - Valnrajt je ubacio 9, Malkolm 7, a Oturu i Timor po 6. Micić je zastao na 3 poena, 3 asistencije i dva skoka. Zvezdaina prednost u skokovima je čak 23:11, a u ofanzivnim 12:4. Gosti su bolji u dalekometnim šutevima (66,7%, 8/12 naspram Zvezdinih 50%, 6/12).

40' - Motli ne baš rezonski faulira KMM-a, koji sa dva penala stiže do 9 poena, uz 5 asistencija i 3 skoka. A rezultat je 49:44, uz 38,2 sekundi do kraja drugog segmenta meča.

39' - Nvora se iskupljuje za kiks trojkom posle tajmauta, potom Odijase pogađa za egal, a onda Kodi Miler Mekintajer daje koš s distance - 47:44. I, gosti prave faul u napadu, Malkolm je odgurnuo Nvoru koji je tako i drugi put imao "iskupljenje" za malopređašnju drugu izgubljenu loptu

19' - Malkolm daje dva slobodna bacanja posle čega Nvora drugi put gubi loptu, a Džons pogađa Zvezdin koš - i Hapoel, koji je gubio sa devet razlike početkom ove deonice, preuzima vođstvo - 41:42. Obradović traži minut predaha.

18' - Malkolm pogađa trojku, 41:38, posle čega Bolomboj pravi faul. Nova šansa za Hapoel da priđe.

17' - Prišao je Hapoel na 38:35 za tili čas, da bi onda na zonsku odbranu izraelske ekipe stigao "školski" odgovor - trojka. I to Dobrićeva. Za tajmaut Itudisa jer semafor pokazuje 41:35. A i za skandiranje "delija": "Šegi, Šegi", što je nadimak srpskog reprezentativca.

15' - Malkolm pogađa trojku pred sam kraj napada gostiju, posle vrlo agresivne Zvezdine odbrane i pokušaja da se lopta ukrade, a onda - lopta na drugoj strani terena beži Monekeu. Hapoel kreće po još veće smanjenje zaostatka, a on je 35:31. Promašuju, međutim, gosti, ali i Zvezda - koja novim ofanzivnim skokom dolazi do još jednog poseda, pa Odželaj daje koš (uz faul nad) njim - 37:31.

15' - Oturu blokira Monekea, ali Odželaj hvata loptu i, fauliran, poentira. Ne pogađa i dodatno slobodno bacanje, 35:28 je.

14' - Blejkni pogađa težak šut, a Jago nije precizan sa osam metara, no Odželaj hvata loptu, posle čega Izunduu beži lopta. To gosti koriste da preko Motlija priđu na 33:28. Obradović traži tajmaut.

13' - Nije isprva prenuo minut predaha goste, jer je Izundu odličnim postavljanjem iznudio faul u napadu. Međutim, greše i crveno-beli, pa potom Dobrić faulom zaustavlja kontru ekipe iz Izraela.

12' - Ne daju se gosti, no uzvraća pogotkom i Dos Santons - 29:24, posle čega Vejnrajt, možda i najopasniji igrač Hapoela u dosadašnjem delu meča (dao tri trojke) pravi drugu ličnu grešku i odlazi na klupu. Batler u prodoru pogađa - 31:24, a onda krade loptu i - opet poentira - 33:24 za euforiju u Areni! Itudis traži tajmaut.

Euforija u Beogradskoj areni na meču Zvezda - Hapoel / Screenshot / TV Arena sport

11' - Batler na spretan način poentira za 27:21, posle čega Motli pravi faul u napadu

Kraj 1. četvrtine, Zvezda uz osam ofanzivnih skokova ima 25:21. Domaćin je šutirao sa 46,7% uspešnosti za dva (7/15) a sa 42,9% za tri (3/7). Hapoel je na 42,9% (3/7), a 55,6% (5/9) sa distance. Čak je 15:4 u skokovima za crveno-bele!

10' - Tri ofanzivna skoka je Zvezda imala, ali i četiri promašaja u istom napadu - da bi na drugoj strani terena gosti probali da iskoriste prednost u visini pod košem, gde se zadesio Jago, koji pravi faul. Još 20,9 sekundi, i dalje 25:21, lopta sa strane za Hapoel

9 - Skroz nova petorka Zvezde na parketu, a nastavlja se košgetersko rešetanje - Blekni i Dobrić daju trojke, potom i Džared Batler, pa Zvezda odlazi na 25:21

8' - Nova asistenncija KMM-a, Moneke daje koš za 19:16 pred prvi TV tajmaut. Prilično brza košarka, sa dosta poena, ali i dosta grešaka. Na momente deluje haotično, na momente euforično.

Screenshot / TV Arena sport

7' - Serija Zvezde raste na 7:0 usled koša o tablu Džordana Nvore, no na tih 14:10 trojkom odgovara Vejnrajt, da bi i KMM pogodio s distance, pa Micić! Kakva košarka - 17:16

6' - Dva uzastopna napada propuštaju crveno-beli, a onda konačno treći "uspeva" - u kontri, posle haotične igre na obe strane terena i izbijanja lopte Miciću - Moneke daje koš za 12:10.

5' - Posle novog vođstva gostiju, i to do +4, Moneke daje prve poene na ovom meču i nerešeno je, 10:10. Prethodno je poentirao i Nvora, i to nakon što je Iš Vajnrajt trojkom doneo 6:10 gostima.

3' - Atrakcije! Najpre Micić odličnim dodavanjem prograva Oturua, a onda alej-up Bolomboja na dodavanje Kodija Milera Mekitnajera (u daljem tesktu KMM) vraća prednost Zvezdi - no samo na kratko, jer je Oturu u kontri poentirao za 6:7

2' - Moneke koristi oba bacanja posle faula Vajnrajta, a posle promašaja i na jednoj, i na drugoj strani (Kalinić), Bolomboj iz skoka unazad pogađa za 4:3.

1' - Uz nadglašavanje himne Evrolige od strane "delija", počela je utakmica. Hapoel ima prvi napad i... promašuje Micić, no vraća se njegovim saigračima lopta, a Timor daje trojku - 0:3.

19.59 - Zvezdina startna petorka je: Miler Mekintajer, Kalinić, Nvora, Moneke i Bolomboj, dok za goste, odlukom trenera Dimitrisa Itudisa, počinju Timor, Micić, Malkom, Vejnrajt, Oturu

19.55 - Ekipe su predstavljane, i to uz glasne zvižduke gostima, kako to najčešće i bude, a onda i gromoglasna "Ole!" posle svakog prozvanog imena ZVezdinih košarkaša i njihovog trenera, Saše Obradovića.

Tabela Evrolige

Uoči meča

CRVENA zvezda je u seriji od četiri pobede u Evroligi. Niz dobrih rezultata pokušaće da nastavi protiv Hapoela, a ovako je trener crveno-belih Saša Obradović govorio pred taj duel sa trećeplasiranim timom elitnog nadmetanja - koji ima samo pobedu više od beogradskih crveno-belih (i utakmicu manje).

Srpski stručnjak je najpre analizirao rivala koji je u dosadašnjem delu takmičenja pokazao da je spreman za visok plasman.

- Oni imaju određene probleme, to sigurno ne treba da bude olakšavajuća okolnost jer imaju puno kvaliteta i znaju da igraju u teškim situacijama. Nikako manje da se shvati ova utakmica jer pre svega kvalitet koji poseduju i na mestu gde se nalaze, mora da postoji veliki respekt. Mi smo fokusirani samo na nas. Moramo da budemo agresivni u oba pravca i u odnosu na ovaj ritam utakmica koji imamo uspevamo da odmorimo nekako igrače i možda malo da rizikujemo. Juče je bio poraz neplanirani, ali uvek se gleda velika slika i uvek da imamo tim na okupu. Sad je možda i najteži deo sezone, gde ima veliki broj povreda, već imamo 43-44 utakmice. Nekada je to bila cela sezona, sada mislim da smo u dobrom stanju zdravstveno. To je najveća prednost u ovom rasporedu - rekao je Obradović na konferenciji za medije.

U prvoj utakmici u Izraelu tim iz Tel Aviva je slavio sa 84:78. Svestan je odakle preti najveća opasnost.

- Bekovska linija je najbolja u Evroligi, kroz Micića, Džonsa, Brajanta... To su sigurno igrači koji svuda gde su igrali i u svakoj evroligaškoj ekipi bi bili dominantni. Normalno, Hapoel ima ambicije da osvoji Evroligu, ne samo da idu na F4. Velika sredstva su uložili, imaju pritisak. Zaustaviti bekove je jedna stvar, ali igrati malo bolju odbranu u odnosu na poslednje utakmice, iako mi nismo samo odbrambena ekipa da bi je stalno apostrofirali. Napadački talenat i raznovrsnost koju imamo je naš pravi kvalitet.

Neki igrači češće odmaraju u mečevima ABA lige.

- To je malo odluka od utakmice do utakmice, u odnosu na stanje. Onako, ima malo matematički, danas ovaj, neko sledeće nedelje... Dosta zavisi od toga da održavamo ritam i igračima koji ne igraju Evroligu i to jeste važno. Najvažnije su pobede, neke frustracije mogu da nastanu iz poraza, ali opet samo gledamo veliku sliku. Najvažnije mi je da moj igrač kada je najpotrebnije bude zdrav. Sa Čimom je sve u redu. I na gostovanju Iliriji sam skinuo Batlera, pa nije igrao, to je odluka.

Uskoro će se održati i Kup Radivoja Koraća (18. - 21. februar).

- Mnogo je teško i stvarno dobra dilema, upravo sam dobio pitanje za žreb. Rekao sam trenerima da se malo posvete tome, da malom Radošiću nađemo neke stvari, da ne ide pravo na Kup. Stvarno je zahtevno, videćemo kako ćemo to da rešimo. Postoji određena hemija u odnosu na igrače koji su unutra, Miljenović, Dobrić, Davidovac, Kalina.

Tabela još uvek nije pravo merilo. Zvezda je na devetom mestu sa učinkom 15-10.

- Što se mene tiče, meni je to nikad merilo. Sada je vidljivo da svako svakog dobija i promenilo se na tabeli, iz kola u kolo, mi smo tu gde smo hteli da budemo, uz sve poteškoće koje smo imali u ovom periodu uigravanja novih igrača i vraćanja iz povreda. Mislim da imamo dobar start za nastavak.

Poslednji put je govorio o Devonteu Grejem u koji više nije član crveno-belih.

- Prošlost je, nije to klupska ideja. On je odlučio da završi saradnju, nije zadovoljan bio što je bilo logično. Ni klub nije imao razloga da mu ne izađe u susret. Prvo i osnovno, on je došao kao plejmejker, ja sam ga video kao dvojku i tačka. Nemamo više licencu da izađemo na tržište. Samo za eventualno KLS kada bude bilo.

Za kraj je prokomentarisao potez košarkaša Mege Bogoljuba Markovića koji se zaleteo na zakucavanje iako je meč bio rešen.

- Mora da nauči da se to ne radi. Neko će ruku da mu slomi za to. Igrački udaraš na ponos. Možda smo mi malo juče bili uspavaniji pa nismo bili spremni ratnički, u nekom momentu mora da nauči da to ne radi kada je već gotovo. Super je dečko, talentovan i ovakav i onakav, ali to se ne radi - zaključio je Obradović.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

