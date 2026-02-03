SUMNJA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)

JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.

Foto: ATA imates/A. Ahel

Bombaški napad na kuću poznatog pevača Zdravka Čolića, naručio je jedan poznati estradni menadžer, prve su sumnje istražitelja koji rade na rasvetljavanju incidenta koji se dogodio jutros na Dedinju.

- Istraga je otvorena, prikupljeni su materijalni dokazi i drugi tragovi, uzeti snimci sa sigurnosnih kamera i prve izjave svedoka. Prema do sada prikupljenim informacijama, sumnja se da iza napada stoji poznati estradni menadžer (ime i prezime poznato redakciji) - otkriva izvor.

Uviđaj na licu mesta obavili su policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu trajao je nekoliko sati.

- Sumnja se da je pomenuti menadžer naručio napad, a da je izvršilac neko drugi. Rad na slučaju je u toku i očekuje se da uskoro bude rešen - dodaje naš sagovornik, ne želeći da otkrije pozadinu navodno sukoba.

Foto: D. Milovanović

Prema nezvaničnim informacijama, Čola i menadžer za kog se sumnja da stoji iza napada koji se dogodio jutros oko 5 sati bili su u bliskim poslovnim i prijateljskim odnosima.

- Iako je cenjen u estradnim krugovima i sarađuje sa brojnim poznatim zvezdama domaće estrade, njegovo ime pominje se često i kada su u pitanju različiti incidenti - potvrdio je sagovornik.

Inače, u bombaškom napadu na kuću poznatog pevača na sreću niko nije povređen, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Fasada na kući je oštećena, popucala su stakla, a bomba koja je bačena je oštetila čak i travnjak ispred ulaznih vrata.

Foto: D. Milovanović

- Bačena je ručna bomba, kašikara. Najverovatnije je cilj onog ko je naručio napad, bio da se pošalje neka vrsta poruke ili zastraše Čola i njegova porodica - kaže sagovornik.

U trenutku kada je bomba na kuću bačena, unutra je navodno spavala Čolićeva mlađa ćerka, pošto je on na putu van zemlje.

