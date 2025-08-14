Politika

BLOKADERI NAPALI POLICIJU: Gađali ih bakljama ispred Generlaštaba (VIDEO)

V.N.

14. 08. 2025. u 21:42

BLOKADERI teroristi gađali su pristalice SNS ispred stranačkih prostorija na Savskom vencu, a onda napali policiju i gađali ih bakljama.

БЛОКАДЕРИ НАПАЛИ ПОЛИЦИЈУ: Гађали их бакљама испред Генерлаштаба (ВИДЕО)

Foto: Pink Printscreen

Napad na policiju se desio kod Generalštaba. Blokaderi bacaju i petarde na policiju.

Foto: Pink Printscreen

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje