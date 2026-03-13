EKSPLOZIJE U TEL AVIVU: Crni dim kulja iznad grada (VIDEO)

Марко Колашинац
Marko Kolašinac

13. 03. 2026. u 18:54

U BLIZINI izraelskog komercijalnog centra Tel Aviva, podigao se dim sa dve lokacije nakon što su se čule eksplozije posle upozorenja da su iz Irana lansirane rakete, javlja Al Arabija.

ЕКСПЛОЗИЈЕ У ТЕЛ АВИВУ: Црни дим куља изнад града (ВИДЕО)

Foto: Iks

Izraelska služba Hitne pomoći Magen David Adom saopštila je da je "pretražila lokacije sa kojih su pristigle prijave", ali da nije pronašla povređene.

Al Arabija prenosi da se na licu mesta video gust crni dim kako kulja u nebo iz, kako se čini, zapaljenog skladišta na jednoj od lokacija u blizini auto-puta.

Snicmi su se pojavili i na društvenim mrežama.

Na mestu događaja nalazile su se ekipe Hitnih službi. Eksplozije su se čule nakon što su se u Tel Avivu oglasile sirene za vazdušnu opasnost.

Pre nego što su se sirene oglasile, izraelska vojska saopštila je da je "identifikovala rakete lansirane iz Irana ka teritoriji Države Izrael".

Navodi se da su sistemi protivvazdušne odbrane "aktivirani da bi presreli pretnju". Serija eksplozija mogla se jasno čuti i u Jerusalemu, udaljenom oko 55 kilometara od Tel Aviva, prenosi Al Arabija.

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"

SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37

ZELENSKI: Spremni smo
ZELENSKI: Spremni smo

UKRAJINA je spremna za novu rundu pregovora o okončanju rata, ali mesto sastanka još nije dogovoreno zbog različitih stavova Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nakon posete Francuskoj.

13. 03. 2026. u 20:06

