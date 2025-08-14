Politika

"GRAĐANI MIRNO VEĆ POLA SATA RAZBIJAJU!" Kakva sramota na Novoj S - Ovako izveštavaju o divljanju blokadera (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 21:38

BLOKADERI i večeras divljaju po Srbiji. Oni su potpuno demolirali prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Foto: Printscreen

Njihovo divljanje u ovom gradu pratila je uživo sa terena tajkunska televizija Nova S, a način kako izveštavaju o fašizmu koji blokaderi večeras sprovode u najmanju ruku je sramotan. 

U programu uživo moglo se čuti da "nema nikakvih incidenata", i što je još gore, da "građani već pola sata MIRNO RAZBIJAJU"!

Pogledajte sami: 

