uživoTEROR BLOKADERA SE NASTAVLJA: Nasilnici i batinaši pokušavaju da izazovu građanski rat u Srbiji (FOTO/VIDEO)
BLOKADERI batinaši ne odustaju od sulude namere da gurnu Srbiju u krvavi građanski rat. Njihova okupljanja širom Srbije za večeras već su počela.
Napad na policiju u Pančevu
Blokaderi teroristi napali su večeras policiju u Pančevu.
Kako se može videti na snimcima, napad je bio žestok, a među povređenima ima i policajaca.
Pirotehničkim sredstvima napali policiju kod prostorija SNS
Blokaderi teroristi napali su petardama, topovskim udarima i dimnim bombama policiju sa više strana kod prostorija SNS u palmira Toljatija na Novom Beogradu.
Policiju gađaju sa svih strana, a acija je organizovana i koordinisana.
Blokaderi gađali bakljama policiju ispred Generalštaba
Blokaderi teroristi gađali su pristalice SNS ispred stranačkih prostorija na Savskom vencu, a onda napali policiju i gađali ih bakljama.
Više o tome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!
Kakva sramota na Novoj S - Ovako izveštavaju o divljanju blokadera
Njihovo divljanje u ovom gradu pratila je uživo sa terenea tajkunska televizija Nova S, a način kako izveštavaju o fašizmu koji blokaderi večera sprovode u najmanju ruku je sramotan.
U programu uživo moglo se čuti da "nema nikakvih incidenata", i što je još gore, da "građani već pola sata MIRNO RABIJAJU"!
Fašizam na delu
Blokaderi pale imovinu koju su izneli iz prostorija SNS.
Rade Panić: Naprednjaci nas provociraju jer se brane
Blokaderi fašisti u NS prave haos
Blokaderi teroristi razbijaju stakla na prostorijama SNS u Novom Sadu.
Spremaju haos u Novom Sadu
Grupa od 200 maskiranih blokadera uputila se ka prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu.
Više o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!
Policija u Aranđelovcu zaustavila popa - poneo oružje na protest
Nikola Simić iz Aranđelovca planirao da na večerašnji protest u ovom gradu ponese palice, u gepeku auta, u cilju sukobljavanja sa policijom.
Nikola Simić dobro je poznat sveštenik, koji je izveden pred Crkveni sud zbog nedoličnog ponašanja - sukoba sa mitropolitom Šumadijskim i podrške blokaderima, zaustavljen je večeras, a njemu su u gepeku pronađene četiri drvene palice pogodne za napad.
Blokaderi bacaju flaše ka SNS
Blokaderi teroristi opkružuju zgraBacaju du gde se nalazi sediše SNS na Novom Beogradu u ulici Palmira Toljatija. Takođe, blokaderi su došli i ispred SNS na Savskom vencu. Neki od blokadera nose gas maske i lasere kojima gađaju policiju. Blokaderi bacaju i flaše ka prostorijama SNS na Savskom vencu.
Cilj im je da unište vojsku
Blokader teroristi pokazali su da im je cilj da unište Vojsku Srbije. Naime, oni su se okupili da blokiraju Generalštab što jasno ukazuje da im je cilj da u potpunosti unište VS.
Blokaderi koji su juče na ulicama Novog Sada i Beograda sprovodili nasilje nad narodom koji je bio okupljen ispred prostorija Srpske napredne stranke i policijom, danas su pokazali da im je cilj da unište našu vojsku. Potpuno uništiti i oslabiti Srbiju je ono što blokaderi žele, a za to im je očigledno potrebno da unište i stub države odnosno vojsku, jer nema države bez jake vojske. Pakleni plan ekstremista blokadera je sada u potpunosti postao jasan.
Više o tome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!
Blokaderi najavljivali najveći skup u Vrbasu, a skupilo ih se 139
Blokaderi teroristi najavljivali su za danas najveći skup u Vrbasu. Međutim u tom gradu se okupilo samo 139 blokadera.
Čak pet puta više naprednjaka se okupilo ispred prostorija Srpske napredne stranke u tom mestu kako bi od malobrojnih ekstremista sačuvali svoje.
Koliko je blokadera pogledajte na priloženoj slici:
Više o tome u posebnoj vesti KLIKOM OVDE!
Pozvali na okupljanje "pod fantomkama"
Podsetimo, oni su danas pozvali na okupljanje "pod fantomkama" i najavljivali "pucanje po šavovima".
"Ispred prostorija SNS, Bogatić - pozivamo vas na druženje. Po poslednjoj modi u Srbiji - kao modni detalj moneti fantomku", navodi se u pozivu blokadera fašista.
I danas, oni rade sve da izazovu građanski rat u Srbiji.
