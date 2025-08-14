BLOKADERI batinaši ne odustaju od sulude namere da gurnu Srbiju u krvavi građanski rat. Njihova okupljanja širom Srbije za večeras već su počela.

Napad na policiju u Pančevu

Blokaderi teroristi napali su večeras policiju u Pančevu.

Kako se može videti na snimcima, napad je bio žestok, a među povređenima ima i policajaca.

Pirotehničkim sredstvima napali policiju kod prostorija SNS

Blokaderi teroristi napali su petardama, topovskim udarima i dimnim bombama policiju sa više strana kod prostorija SNS u palmira Toljatija na Novom Beogradu.

Policiju gađaju sa svih strana, a acija je organizovana i koordinisana.

Blokaderi gađali bakljama policiju ispred Generalštaba

Blokaderi teroristi gađali su pristalice SNS ispred stranačkih prostorija na Savskom vencu, a onda napali policiju i gađali ih bakljama.

Kakva sramota na Novoj S - Ovako izveštavaju o divljanju blokadera

Njihovo divljanje u ovom gradu pratila je uživo sa terenea tajkunska televizija Nova S, a način kako izveštavaju o fašizmu koji blokaderi večera sprovode u najmanju ruku je sramotan.

U programu uživo moglo se čuti da "nema nikakvih incidenata", i što je još gore, da "građani već pola sata MIRNO RABIJAJU"!

"Građani mirno razbijaju već pola sata"



Sud da donese privremenu meru i zabrani rad ove dve trovačnice. pic.twitter.com/7CkIMQtBAw — David Babić 🇷🇸 (@DavidDBabic) August 14, 2025

Fašizam na delu

Blokaderi pale imovinu koju su izneli iz prostorija SNS.

Rade Panić: Naprednjaci nas provociraju jer se brane

Blokaderi fašisti u NS prave haos

Blokaderi teroristi razbijaju stakla na prostorijama SNS u Novom Sadu.

Spremaju haos u Novom Sadu

Grupa od 200 maskiranih blokadera uputila se ka prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

Policija u Aranđelovcu zaustavila popa - poneo oružje na protest

Nikola Simić iz Aranđelovca planirao da na večerašnji protest u ovom gradu ponese palice, u gepeku auta, u cilju sukobljavanja sa policijom.

Nikola Simić dobro je poznat sveštenik, koji je izveden pred Crkveni sud zbog nedoličnog ponašanja - sukoba sa mitropolitom Šumadijskim i podrške blokaderima, zaustavljen je večeras, a njemu su u gepeku pronađene četiri drvene palice pogodne za napad.

Blokaderi bacaju flaše ka SNS

Blokaderi teroristi opkružuju zgraBacaju du gde se nalazi sediše SNS na Novom Beogradu u ulici Palmira Toljatija. Takođe, blokaderi su došli i ispred SNS na Savskom vencu. Neki od blokadera nose gas maske i lasere kojima gađaju policiju. Blokaderi bacaju i flaše ka prostorijama SNS na Savskom vencu.

Cilj im je da unište vojsku

Blokader teroristi pokazali su da im je cilj da unište Vojsku Srbije. Naime, oni su se okupili da blokiraju Generalštab što jasno ukazuje da im je cilj da u potpunosti unište VS.

Blokaderi koji su juče na ulicama Novog Sada i Beograda sprovodili nasilje nad narodom koji je bio okupljen ispred prostorija Srpske napredne stranke i policijom, danas su pokazali da im je cilj da unište našu vojsku. Potpuno uništiti i oslabiti Srbiju je ono što blokaderi žele, a za to im je očigledno potrebno da unište i stub države odnosno vojsku, jer nema države bez jake vojske. Pakleni plan ekstremista blokadera je sada u potpunosti postao jasan.

Blokaderi najavljivali najveći skup u Vrbasu, a skupilo ih se 139

Blokaderi teroristi najavljivali su za danas najveći skup u Vrbasu. Međutim u tom gradu se okupilo samo 139 blokadera.

Čak pet puta više naprednjaka se okupilo ispred prostorija Srpske napredne stranke u tom mestu kako bi od malobrojnih ekstremista sačuvali svoje.

Koliko je blokadera pogledajte na priloženoj slici:

Pozvali na okupljanje "pod fantomkama"

Podsetimo, oni su danas pozvali na okupljanje "pod fantomkama" i najavljivali "pucanje po šavovima".

"Ispred prostorija SNS, Bogatić - pozivamo vas na druženje. Po poslednjoj modi u Srbiji - kao modni detalj moneti fantomku", navodi se u pozivu blokadera fašista.

I danas, oni rade sve da izazovu građanski rat u Srbiji.