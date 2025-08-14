Politika

OVO SU HULIGANI BLOKADERI NAORUŽANI SA ŽELJOM DA UBIJAJU I RAZBIJAJU Vučević objavio snimak napada na prostorije naprednjaka u Novom Sadu

В.Н.

14. 08. 2025. u 17:30

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević na svom Instagramu objavio je snimak nasilja koje su sinoć sprovodili blokaderi iza prostorija Srpske naredne stranke u Novom Sadu.

ОВО СУ ХУЛИГАНИ БЛОКАДЕРИ НАОРУЖАНИ СА ЖЕЉОМ ДА УБИЈАЈУ И РАЗБИЈАЈУ Вучевић објавио снимак напада на просторије напредњака у Новом Саду

Foto: Printskrin Prva TV

- Ovo su u pravom svetlu, slika i prilika blokadera u Novom Sadu, koji su sinoć naoružani u pohodu da nas sve ubiju. Nikakvi mirni građani, aktivisti, već huligani blokaderi naoružani sa željom da ubijaju i razbijaju - napisao je Vučević na Instagramu. 

