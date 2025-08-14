VUČIĆ SA DODIKOM: Sastanak o unutrašnjim i spoljnim napadima na Srbiju i Srpsku, o jednoj temi posebno razgovarali (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

Foto: Instagram

- Sa predsednikom Republike Srpske @mdodik.official o unutrašnjim i spoljnim napadima na Srbiju i Srpsku, kao i o drugim važnim temama za srpski narod sa obe strane Drine.

- Posebno smo razgovarali o zaštiti nacionalnih interesa, narodnom jedinstvu i jačanju ekonomskih veza, kao i o daljim koracima saradnje u narednom periodu - poručio je Vučić.