Politika

"POVREĐENO SEDAM PRIPADNIKA VOJSKE, ČETVORO TEŽE" Direktor VBA: Palicama i bakljama u Novom Sadu napadnuti su pripadnici Kobri

В. Н.

14. 08. 2025. u 09:05

DIREKTOR Vojnobezbednosne agencije Đuro Jovanić obratio se povodom napada na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu.

ПОВРЕЂЕНО СЕДАМ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ, ЧЕТВОРО ТЕЖЕ Директор ВБА: Палицама и бакљама у Новом Саду нападнути су припадници Кобри

Foto: Printskrin

- Došlo je do napada na pripadnike Vojske Srbije. Napadnute su Kobre koje su izvršavale zadatke na obezbeđenju određenog lica. Napadnut bakljama, palicama, povređeno je 7 pripadnika Vojske Srbije, 4 imaju teške telesne povrede. Pripadnici Vojske Srbije su grupi nepoznatih lica i napadača u više navrata izdali upozorenje da su ovlašćena lica i da su pripadnici Vojske, ali su oni nastavili sa napadima. Pripadnici Vojske su Navodi da su procenili da su ugroženi životi pripadnika Vojske, ovlašćeno službeno lice je pucalo u vazduh, nakon čega su se napadači udaljili.

- Postupak pripadnika Vojske bio je apsolutno u skladu sa pravilima i propisima, a procenjujemo da to nije urađeno da bi životi pripadnika Vojske bili ugroženi. Radnjom pucanja u vazduh nije ugrožen život, već je spašen. Da se nije tako postupilo, posledice bi bile daleko teže - kaže on.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje