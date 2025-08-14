"POVREĐENO SEDAM PRIPADNIKA VOJSKE, ČETVORO TEŽE" Direktor VBA: Palicama i bakljama u Novom Sadu napadnuti su pripadnici Kobri

DIREKTOR Vojnobezbednosne agencije Đuro Jovanić obratio se povodom napada na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu.

Foto: Printskrin

- Došlo je do napada na pripadnike Vojske Srbije. Napadnute su Kobre koje su izvršavale zadatke na obezbeđenju određenog lica. Napadnut bakljama, palicama, povređeno je 7 pripadnika Vojske Srbije, 4 imaju teške telesne povrede. Pripadnici Vojske Srbije su grupi nepoznatih lica i napadača u više navrata izdali upozorenje da su ovlašćena lica i da su pripadnici Vojske, ali su oni nastavili sa napadima. Pripadnici Vojske su Navodi da su procenili da su ugroženi životi pripadnika Vojske, ovlašćeno službeno lice je pucalo u vazduh, nakon čega su se napadači udaljili.

- Postupak pripadnika Vojske bio je apsolutno u skladu sa pravilima i propisima, a procenjujemo da to nije urađeno da bi životi pripadnika Vojske bili ugroženi. Radnjom pucanja u vazduh nije ugrožen život, već je spašen. Da se nije tako postupilo, posledice bi bile daleko teže - kaže on.