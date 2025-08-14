"POVREĐENO SEDAM PRIPADNIKA VOJSKE, ČETVORO TEŽE" Direktor VBA: Palicama i bakljama u Novom Sadu napadnuti su pripadnici Kobri
DIREKTOR Vojnobezbednosne agencije Đuro Jovanić obratio se povodom napada na pripadnike Vojske Srbije u Novom Sadu.
- Došlo je do napada na pripadnike Vojske Srbije. Napadnute su Kobre koje su izvršavale zadatke na obezbeđenju određenog lica. Napadnut bakljama, palicama, povređeno je 7 pripadnika Vojske Srbije, 4 imaju teške telesne povrede. Pripadnici Vojske Srbije su grupi nepoznatih lica i napadača u više navrata izdali upozorenje da su ovlašćena lica i da su pripadnici Vojske, ali su oni nastavili sa napadima. Pripadnici Vojske su Navodi da su procenili da su ugroženi životi pripadnika Vojske, ovlašćeno službeno lice je pucalo u vazduh, nakon čega su se napadači udaljili.
- Postupak pripadnika Vojske bio je apsolutno u skladu sa pravilima i propisima, a procenjujemo da to nije urađeno da bi životi pripadnika Vojske bili ugroženi. Radnjom pucanja u vazduh nije ugrožen život, već je spašen. Da se nije tako postupilo, posledice bi bile daleko teže - kaže on.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
