NASILJE BLOKADERA JE ESKALIRALO Siniša Mali: Puna podrška Vučiću da smiri tenzije i kroz dijalog pronađe izlaz

14. 08. 2025. u 07:57

PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom nemilih scena i divljanja blokadera u više gradova širom Srbije.

Foto: TANJUG / RADE PRELIĆ

Tim povodom, on se oglasio putem zvaničnog fejsbuk naloga:

- Nasilje blokadera je eskaliralo u gradovima širom Srbije, a ove nemile scene koje gledamo duboko zabrinjavaju sve odgovorne ljude u našoj zemlji.

Blokaderi otvoreno priznaju da žele da naude pristalicima Srpske napredne stranke i pozivaju na još veće nasilje. Sve to zdušno prenosi i podržava grupa opozicionih medija, tzv. megafoni, koji se svakodnevno služe govorom mržnje i tako doprinose još većoj atmosferi linča.

Razumem da postoje različita mišljenja i stavovi, ali ovde više nije reč o tome.

Ovde se odlazi ispred domova političara, gađa se kamenicama, iniciraju se fizički obračuni sa svima koji drugačije misle.

Želim da pružim punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u njegovim naporima da smiri tenzije i da, kroz dijalog, pronađe izlaz iz ove situacije.

Pozivam sve građane da sačuvamo mir, da razgovaramo, da ne potežemo za nasilnim sredstvima i da jedni druge čujemo.

Samo kroz mir, strpljenje i međusobno poštovanje možemo graditi bolju budućnost za ovu zemlju - poručio je Siniša Mali.

