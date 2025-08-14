NASILJE BLOKADERA JE ESKALIRALO Siniša Mali: Puna podrška Vučiću da smiri tenzije i kroz dijalog pronađe izlaz
PRVI potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom nemilih scena i divljanja blokadera u više gradova širom Srbije.
Tim povodom, on se oglasio putem zvaničnog fejsbuk naloga:
- Nasilje blokadera je eskaliralo u gradovima širom Srbije, a ove nemile scene koje gledamo duboko zabrinjavaju sve odgovorne ljude u našoj zemlji.
Blokaderi otvoreno priznaju da žele da naude pristalicima Srpske napredne stranke i pozivaju na još veće nasilje. Sve to zdušno prenosi i podržava grupa opozicionih medija, tzv. megafoni, koji se svakodnevno služe govorom mržnje i tako doprinose još većoj atmosferi linča.
Razumem da postoje različita mišljenja i stavovi, ali ovde više nije reč o tome.
Ovde se odlazi ispred domova političara, gađa se kamenicama, iniciraju se fizički obračuni sa svima koji drugačije misle.
Želim da pružim punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću u njegovim naporima da smiri tenzije i da, kroz dijalog, pronađe izlaz iz ove situacije.
Pozivam sve građane da sačuvamo mir, da razgovaramo, da ne potežemo za nasilnim sredstvima i da jedni druge čujemo.
Samo kroz mir, strpljenje i međusobno poštovanje možemo graditi bolju budućnost za ovu zemlju - poručio je Siniša Mali.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)