BRANE SVOJE PROSTORIJE: Naprednjaci se okupili na Savskom vencu (VIDEO)

13. 08. 2025. u 20:33

NAPREDNjACI su se okupili na Savskom vencu da brane svoje prostorije od blokadera zgubidana.

Foto: Printskrin

Večeras blokaderi planiraju nove pokušaje destabilizacije.

Pristalice SNS širom Srbije brane svoje prostorije. 

