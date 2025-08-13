Politika

UZ PESMU BAJE MALOG KNINDŽE: Ovako narod u Baču brani svoje domove od ustaša i blokadera (VIDEO)

В.Н.

13. 08. 2025. u 20:21

I GRAĐANI Bača ustali su večeras kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Vučiću i jasno rekli i odbranili svoje domove od ustraša i blokadera.

УЗ ПЕСМУ БАЈЕ МАЛОГ КНИНЏЕ: Овако народ у Бачу брани своје домове од усташа и блокадера (ВИДЕО)

Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!