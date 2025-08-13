Politika

MRDIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO FAŠISTIČKO DIVLJANJE BLOKADERA: Naši unutrašnji i spoljni neprijatelji žele građanski rat

Član GO i narodni poslanik SNS, Uglješa Mrdić, najoštrije je osudio, kako naovodi, novo fašističko i nacističko divljanje i napade na prostorije Srpske napredne stranke i naše članove, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

- Isto ovako su fašisti i nacisti tridesetih godina prošlog veka napadali i progonili sve one koji su drugačije politički mislili. Postavlja se pitanje ima li kraja ovom ludilu i fašističkom i nacističkom divljanju. Da li je moguće da u 21. veku i dalje imamo one koji u Srbiji mrze sve što je srpsko i koji hoće da unište nas koji vodimo našu otadžbinu u sigurnu i mirnu budućnost. Zahvaljujem se policiji da dobroj reakciji.

Zahvaljujem se našim članovima na pribranosti i smirenosti i pored brojnih provokacija i ludačkog divljanja i uništavanja od strane zgubidana, blokadera i terorista.
Srbija će i ovog puta da pobedi. Neće u Srbiji nikada da pobede oni sa fašističkim i nacističkim politikom. Naši unutrašnji i spoljni neprijatelji žele građanski rat a mi iz SNS želimo mir i stabilnost i da sačuvamo Srbiju - napisao je on.

