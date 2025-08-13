KANCELARIJA ZA KIM: Na današnji dan sećamo se mučki ubijene i ranjene dece u Goraždevcu
UZ podsećanje da su prošle više od dve decenije od jednog od najmonstruoznijih zločina terorista nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji,iz Kancelarije za KiM ističu da se na današnji dan čitav naš narod seća mučki ubijene i ranjene srpske dece u Goraždevcu.
- Tog tragičnog dana 2003. godine, koji nas je sve ispunio užasom i nevericom, ubijeni su dečaci Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno, i do danas nije utvrđeno ko je počinilac-opominju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju i dodaju da je poznata ideologija koja stoji iza ovog zločina,odnosno da je to ista ona ideologija koja do danas proizvodi mržnju prema Srbima i svim drugim nealbancima na Kosovu i Metohiji i koja je temelj političkog delovanja Aljbina Kurtija i njegovog terora nad srpskim narodom.
-Zločin je takođe bio zataškavanje masakra, i zatvaranje međunarodne istrage, zbog čega su zločinci, kao i u mnogim drugim slučajevima napada na Srbe, izbegli kaznu i suočavanje sa licem pravde-ističe se još u saopštenju Kancelarije za KiM i dodaje da naš narod pamti svoje stradalnike kao i da uoči godišnjice ovog zločina, ekstremisti u uniformama, ispunjeni istom mržnjom, ispaljuju rafale na srpske mladiće u Leposaviću i to čine bez ikakve osude i sankcija.
Inače, danas će u Graždevcu biti služen pomen ubijenim srpskim dečacima koji će služiti iguman Visokih Dečana otac Sava Janjić.
