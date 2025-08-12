"KAKVI SU TO PREVARANTI I BESKIČMENJACI" Brnabić: Šta sada - puj pike ne važi i opet su "studentski" protesti?
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na najavu novog "studentskog" protesta.
- Zar blokaderi (specijalizovani za maltretiranje porodica i dece, supspecijalizacija kontejner-terorizam) nisu rekli za Vidovdan da protesti više nisu "studentski", već su građanski? Zar nisu rekli ljudima u Srbiji da veruju u njih i dali im (oni lično, kakve li pretencioznosti) zeleno svetlo za građanski rat? Na sve to, ljudi se, potpuno očekivano, nisu odazvali. Šta sada - puj pike ne važi i opet su "studentski" protesti?!? Samo da se svi lepo odmore preko leta i napune baterije, sledi nastavak maltretiranja građana? Kakvi su to prevaranti i beskičmenjaci, to svet video nije. Člankoviti crvi koji se uvijaju kako im narede i za šta ih plate. Red Mila Lompara, red Mile Pajić - objavila je Brnabić na mreži X.
