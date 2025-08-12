Politika

POMRAČEN UM BILJANE STOJKOVIĆ! Blokaderka ponovila da su “dabrove pobili popovi”: Nemamo oružje, inače bi se drugačije završilo

В.Н.

12. 08. 2025. u 09:35

PODKAST "Snaga uma" upravo može biti preimenovan u "pomračenje uma". Pored teorije o dabrovima, blokaderka Biljana Stojković, požalila se svojoj saborkinji da blokaderi nemaju oružje inače bi se lakše domogli vlasti.

ПОМРАЧЕН УМ БИЉАНЕ СТОЈКОВИЋ! Блокадерка поновила да су “даброве побили попови”: Немамо оружје, иначе би се другачије завршило

Foto: Printskrin

- Tokom proteklih vekova dabrove su istrebili popovi - sramno e izjavila Stojković.

