BOLESNO! Blokaderska banda objavila grob Aleksandru Vučiću sa komentarom: Savršeno, kraj je blizu! (FOTO)
BLOKADERI teroristi postali su sve agresivniji od kada su potpuno izgubili podršku u narodu!
Oni sada, potpuno gube sve konce i svakodnevno targetiraju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i traže njegovu smrt!
Blokaderska banda tako je danas na društvenim mrežama objavila fotografiju, kako bi oni voleli, groba predsednika, na kome piše "Aleksandar".
Kao da to već nije dovoljno bolesno, nastavili su sa još bolesnijim komentarima - "Savršeno", "Kraj je blizu", i sličnim gadostima.
Pogledajte:
