"SRPSKA TROBOJKA NE MOŽE BITI PROVOKACIJA" Jedan od napadnutih mladića na Limanu - "Napali su s leđa momke koji su crtali trobojku"

В.Н.

11. 08. 2025. u 10:37

STUDENT Vukašin Đoković izjavio je da su juče, kada su se građani Novog Sada okupili u naselju Liman kako bi ponovo na zgradama iscrtali srpske zastave koje su u subotu prefarbali blokaderi, njega i Luku Malinovića napalo dvadesetak blokadera palicama i polili ih crvenom farbom.

Foto: Novosti

- Sve je prijavljeno policiji koja je profesionalno odradila svoj posao i ovim putem se zahvaljujem svim policijskim službenicima. Jedno NN lice smo Luka Malinović i ja uspeli da zaustavimo kada su izveli napad, pa su pokušali da se povuku - naveo je Đoković za TV Pink.

Dodao je da je do napada došlo na uglu ulica Boško Buha i Narodnog fronta..

- Oni su prvobitno napali sa leđa momke koji su crtali trobojku. Mi smo pokušali da odbranimo jedni druge, da odbranimo naše komšije i pokušali smo da sprečimo incident - rekao je Đoković.

Naveo je da su građani koji su iscrtavali zastave želeli da ulepšavaju Novi Sad, i istakao da ne vidi kome bi smetala srpska trobojka u Novom Sadu, koji je, kako je podsetio, bio Evropska prestonica kulture i Evropska prestonica mladih.

- To je zastava svih nas, bez obzira na nacionalnost i veroispovest. Ona ne može nikome da bude provokacija. Imamo samo jednu državu i ako hoćemo mir i toleranciju, moramo da se ujedinimo pod srpskom trobojkom i pod srpskim barjakom - naglasio je Đoković.

