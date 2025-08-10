Politika

"DONOSIMO MERE, TO ĆE BITI UREDBE O OGRANIČAVANJU MARŽI" Vučić: Ići ćemo u okviru tih mera na druge

В.Н.

10. 08. 2025. u 18:49

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku na Pink TV osvrnuo se na ekonomske mere gde se dotakao i proizvođača jogurta.

Foto printskrin TV Pink

Vučić je potom naveo primer i proizvođača jogurta.

- Proizvođaču ostaje oko 6 dinara. U redu je ljudi, ali nemate smisla da zaradite 75 posto. Naši trgovci moraju da plaćaju reket velikim lancima. Ne brinu o građanima, uradićemo to brzo. Donosimo mere, to će biti uredbe o ograničavanju marži, kategorija proizvoda. Ići ćemo u okviru tih mera na druge - kaže Vučić.

Kaže da zna da stižu pritisci nekih ambasada iz kojih dolaze veliki lanci.

- Nemam ništa protiv trgovaca, imam protiv bahatosti. Takođe ćemo rešavati probleme kredita - ističe Vučić.

