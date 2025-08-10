"DONOSIMO MERE, TO ĆE BITI UREDBE O OGRANIČAVANJU MARŽI" Vučić: Ići ćemo u okviru tih mera na druge
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Nacionalnom dnevniku na Pink TV osvrnuo se na ekonomske mere gde se dotakao i proizvođača jogurta.
Vučić je potom naveo primer i proizvođača jogurta.
- Proizvođaču ostaje oko 6 dinara. U redu je ljudi, ali nemate smisla da zaradite 75 posto. Naši trgovci moraju da plaćaju reket velikim lancima. Ne brinu o građanima, uradićemo to brzo. Donosimo mere, to će biti uredbe o ograničavanju marži, kategorija proizvoda. Ići ćemo u okviru tih mera na druge - kaže Vučić.
Kaže da zna da stižu pritisci nekih ambasada iz kojih dolaze veliki lanci.
- Nemam ništa protiv trgovaca, imam protiv bahatosti. Takođe ćemo rešavati probleme kredita - ističe Vučić.
Preporučujemo
TAČNO U 18 I 30: Vučić gost "Nacionalnog dnevnika"
10. 08. 2025. u 14:22
CRNOGORSKI MEDIJI PIŠU: Aleksandar Vučić – poslednji stub odbrane suvereniteta Srbije
09. 08. 2025. u 15:59
TRAMP PRAVI „ZASEDU“ PUTINU NA ALjASCI: Planira punu demonstraciju vojne sile za Ruse - manevre za dominaciju Arktikom
NA više lokacija širom Aljaske u punom jeku je zajednička vojna vežba kombinovanih snaga "Arktička ivica 2025".
10. 08. 2025. u 16:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)