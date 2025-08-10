Politika

"USKORO NASTAVLJAMO" Miloš Vučević posetio ministra Glišića u bolnici (FOTO)

В.Н.

10. 08. 2025. u 12:33

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke, Miloš Vučević, posetio je danas ministra za javna ulaganja Darka Glišića u bolnici, nakon što je ministar doživeo moždani udar u utorak dok je gostovao u jutarnjem programu televizije Pink.

УСКОРО НАСТАВЉАМО Милош Вучевић посетио министра Глишића у болници (ФОТО)

Foto: Instagram/milosvucevic

"Uskoro nastavljamo", napisao je Miloš Vučević uz fotografiju sa Darkom Glišićem na svom Instagram profilu.

Podsetimo, pre nekoliko dana i predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Glišića u Urgentnom centru.

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LICEMERNA EVROPA POKAZUJE SVOJE DVOSTRUKE ARŠINE: Setili se - Granice se ne mogu menjati silom, osim srpskih granica!
Politika

6 11

LICEMERNA EVROPA POKAZUJE SVOJE DVOSTRUKE ARŠINE: Setili se - Granice se ne mogu menjati silom, osim srpskih granica!

LIDERI Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Finske, kao i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasili su u zajedničkom saopštenju u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize, da ostaju privrženi principu da se međunarodno priznate granice ne mogu menjati silom. Lideri Evrope ovim saopštenjem još jednom su pokazali svoje licemerje.

10. 08. 2025. u 09:46

Politika
Tenis
Fudbal
BALKAN VRI: Evo šta su delije uradile povodom zločinačke akcije Oluja, a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)

BALKAN VRI: Evo šta su "delije" uradile povodom zločinačke akcije "Oluja", a šta zbog dešavanja u Crnoj Gori (FOTO)