LICEMERNA EVROPA POKAZUJE SVOJE DVOSTRUKE ARŠINE: Setili se - Granice se ne mogu menjati silom, osim srpskih granica!

Марија Стевановић
Marija Stevanović

10. 08. 2025. u 09:46

LIDERI Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Finske, kao i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasili su u zajedničkom saopštenju u vezi sa rešavanjem ukrajinske krize, da ostaju privrženi principu da se međunarodno priznate granice ne mogu menjati silom. Lideri Evrope ovim saopštenjem još jednom su pokazali svoje licemerje.

ЛИЦЕМЕРНА ЕВРОПА ПОКАЗУЈЕ СВОЈЕ ДВОСТРУКЕ АРШИНЕ: Сетили се - Границе се не могу мењати силом, осим српских граница!

Foto: Shutterstock

Naime, u pojačanoj diplomatskoj akrivnosti pred, kako analitičari širom sveta ocenjuju, istorijski susret Putina i Trampa koji će se dogoditi u petak, 15. agvusta na Aljasci, evropski lideri potrčali su da svet podsete na međunarodno pravo i zagarantovanu suverenost zemalja, te izdali, slobodno možemo oceniti sramno saopštenje, u kojem između ostalog naglašavaju da trenutna linija razdvajanja u Ukrajini treba da predstavlja polaznu tačku za pregovore.

Evropski lideri su u svom saopštenju poručili da se "put ka miru" u Ukrajini ne može određivati bez učešća Kijeva, te da se pregovori mogu voditi isključivo u uslovima prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava.

Šta je sporno?

Ovaj krik iz Brisela, koji oseća da gubi svoju poziciju u potencijalnom rešavanju ukrajinske krize, te snažno pokušava da na sastanak na Aljasku progura i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, nikako ne bi bio sporan, da mi na svojoj koži nismo osetili kako se Evropa ne pridržava baš uvek, takoreći nikada u slučaju Srbije, međunarodnog prava, priče o nepovredivosti granica i teritorijalnom integritetu i suverenosti zemalja. 

Iako im kada je reč o Ukrajini nije prvi put da izdaju saopštenja, apele, i drže konferencije o nepovredivosti međunarodno priznatih granica, ne možemo a da se uvek iznova ne zapitamo kako je moguće da Brisel tako dosledno sprovodi dvostruke aršine i jedno poručuje, a drugo pokazuje delima - neke granice se ne mogu silom menjati, a neke ipak i mogu - srpske

Srbija, međunardno priznata država, takođe ima svoje međunarodno priznate granice. Ipak, ideje koje sada u slučaju Ukrajine tako glasnogovorno zastupaju, države Evropske unije nije sprečilo da priznaju samoproglašenu državu Kosovo i time najstrašnije prekrše međunarodno pravo i aminuju upravo ono nasilno prekrajanje međunarodno priznatih granica o kojem sada govore i upozoravaju. 

Tada, u momentima kada Priština proglašava nezavisnost dela teritorije Srbije, Brisel se nije previše interesovao za "trenutnu liniju razdvajanja", polaznu tačku "za pregovore", nije se brinuo o određivanju sudbine Srbije "bez učešća Beograda". 

"Privrženost principima", kako sami to definišu, je sasvim u redu, dakako i neophodna da bi međunarodno pravo uopšte moglo funkcionisati. Preduslov je samo da principi zaista postoje

Ima li kraja ovom licemerju? 
 

