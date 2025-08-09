ČLANOVI SNS ODGOVORILI ĐILASU: On nema "keca u rukavu" on ima samo laž u obliku Marinike Tepić (FOTO)

ČLANOVI SNS odgovorili su lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

Foto: Printskrin

Bulatović: Dragan Đilas nema "keca u rukavu" on ima samo laž u obliku Marinike Tepić

- Kad Đilas počne da govori i analizira diplomatsku strategiju Aleksandra Vučića, to vam je isto kao kad bi o medicini govorila Marinika.

Đilas najavljuje da bi nakon dolaska na vlast prvo što bi uradio je da rasformira Bezbednosnu informativnu agenciju(BIA) jer mu baš ona očigledno smeta, razumljivo, jer možete zamisliti šta sve o njegovim aktivnostima i antidržavnom delovanju znaju.

Pominje Đilas Marka Rubia, drzavnog sekretar SAD, italijansku premijerku Đorđu Melani, Francusku, Nemačku, Rusiju, Kinu, ceo svet, jada se Đilas kako svi oni rade za Aleksandra Vučića, svi oni su kaze njegovi botovi, valjda je to ta diplomatija o kojoj misli Đilas.

Smeta Đilasu, žali se u medijima, kako se vodi "prosrpska politika" da nije to dobro, bolje bi bilo kaže, da se bavimo izbornim uslovima kako da se uklone i zabrane oni koji podržavaju i glasaju za Aleksandra Vučića.

Zamislite, Đilas govori o pustošenju Beograda, krađi kriminalu, valjda govori o sebi i svojoj vlasti u vremenu kad je bio gradonačelnik Beograda, pa da on na vreme osudi samog sebe jer tvrdi da to baš tako mora, poći od sebe.

Đilas je postao sinonim najvećeg političkog luzera, koga više niko ne smatra ozbiljnim pa čak ni ta deca koja sebe nazivaju blokaderima, koje upravo Đilas moli i predlaže sebe za njihovu izbornu listu.

Pokazaće se i na tim izborima, kad god bili, kolika je podrška predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, videće se po ko zna koji put šta narod misli o Đilasi i njemu sličnima a koji se oličavaju u opoziciji ili blokaderima.

Živela Srbija, Živeo predsednik Srbije Aleksandar Vučić - naveo je Bulatović.

Foto: Printscreen/Jutjub/Dnevnik

Lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa kritikovala je i Biljana Pantić Pilja:

- Dragan Đilas, koji je bio na vlasti, koji se obogatio za vreme vlasti i protiv koga je jos pokojni Zoran Dinđic podnosio krivicne prijave danas je izjavio sta mu je priorotet kad on dođe ponovo na vlast. RTS i BIA.

Ne nove investicije, ne povecanje plata i penzija, ne bolji zivot građana, vec valjda opet da se bogati na sekundama na Javnom servisu.

Prica Đilas o pravosuđu, covek za vreme cije vlasti je sprovedena reforma pravosuđa koja je unazadila srpsko pravosuđe 2010. godine.

Tada, za vreme Đilasa, sudije su birane u prostorijama Demokratske stranke i sve sudije koje nisu bile podobne toj vlasti, ostale su bez posla.

Đilas koji prica o spoljnoj politici a najveci domet mu je slikanje i razgovor sa Piculom. Mada, Đilasova politika je sankcije Rusiji.

Đilasova politika je i da se u Srebrenici desio genocid.

Sva sreca, pa Đilas nece ponovo doci na vlast. Ako moze neko to da mu prenese.

'Ajde sto ga nece ovi iz opozicije, 'ajde sto ga nece blokaderi ali nece ga, i to je ono najbitnije, građani Srbije. - poručila je Pilja.

Ministarka Adrijana Mesarović takođe je reagovala na izjavu lidera Stranke slobode i pravde Dragna Đilasa:

- Jasno je šta hoće Dragan Đilas, blokader-milioner, čije su privatne firme zaradile 619 miliona evra dok je bio na državnim funkcijama - hoće da se po svaku cenu dočepa vlasti i narodnih para! Nije Đilas nikakav borac za pravo i pravdu, on je borac za čistu lovu! Dok je bio na vlasti sa svojom žutom lopovskom bandom, Srbiju je pljačkao, zadužio, unazadio i pretvorio državne resurse u svoju partijsku kasu. Da nije tužno, bilo bi smešno. To vam dođe kao kad lopov govori o poštenju!

Niko normalan ne želi da se vratimo u mračna Đilasova vremena, u kojima je politika bila sinonim za pljačku, korupciju i zatvaranje vrata za investicije. Beograd je ostavio pred bankrotom, bez i jedne investicije. A pogledajte naš Beograd danas - moderna i razvijena evropska prestonica, na ponos svih nas. Besmisleno je porediti Đilasovu Srbiju sa Srbijom koju već 13 godina gradi naš predsednik Aleksandar Vučić ostvarujući rekordne investicije, najveći infrastrukturni razvoj u modernoj istoriji, stalni rast plata i penzija i međunarodno poštovanje. Srbija beleži najbolje rezultate u svim sferama života, ima najotporniju ekonomiju koju nisu uspeli da sruše ni Đilasovi nasilnici blokaderi, uz sav prljavi novac koju je za to uložen spolja i iznutra. I sad besan i očajan jer mu nije uspeo ni jedan scenario rušenja Srbije i nasilnog dolaska na vlast, Đilas ponovo poziva na rušenje institucija koje štite stabilnost i bezbednost građana, kao što je BIA, i vraćanje države u doba političkog haosa.

Nasuprot Đilasove Srbije haosa i političkog revanšizma, je Srbija snažne ekonomije, novih radnih mesta, investicija, Srbija koja gradi puteve, fabrike, bolnice i škole, i koja štiti interese svog naroda, gde god on živeo!

Sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem, Vladom Republike Srbije i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem, nastavljamo da čuvamo stabilnost, snažimo ekonomiju, gradimo i unapređujemo našu Srbiju, uprkos željama Đilasa i njemu sličnih koji bi da je vrate u najmračniju prošlost. Srbija nastavlja napred, jača nego ikada! Nikada više Đilasova politika pljačke, korupcije, bogaćenja na račun naroda i dolazak vlast po cenu uništenja Srbije! - poručila je Mesarović.